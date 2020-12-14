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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12431124321243312434
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:18

  Investor_K написав:
  Бетон написав:На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.



Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.


Якби ж вас на нічну зміну в общазі вимахувать - тараканів бить, ціни вам не було б
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:21

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.

На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏

Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.

В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:28

  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )
pesikot
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