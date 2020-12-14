На трасах, за 200-300 км від Києва, багато написів "Продам кар'єр", "Продам ресторан " і тп.
Я думав, що укро-бызнэсмєни продають діючий бізнес, щоб інвештувати в київські 25-поверхових новобуди-недобуди.
Схоже, що причини інші.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:48
На трасах, за 200-300 км від Києва, багато написів "Продам кар'єр", "Продам ресторан " і тп.
Я думав, що укро-бызнэсмєни продають діючий бізнес, щоб інвештувати в київські 25-поверхових новобуди-недобуди.
Схоже, що причини інші.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:26
Ser-жик
покупка Ser-жика феєричніше
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