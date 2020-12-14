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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 сер, 2025 13:58
Бетон написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
В бомбоубежище, куда я с удовольствием хожу, потому что собирается молодёжь с коньяком и травит шутки, женщины стали краситься и наряжаться. Неожиданно образовалось комьюнити - лучшая оффлайн версия сайта знакомств.
Есть какя то инфо от ріл насчет продаж ?
Походу все в каматозе.
Видел реального покупателя на форуме в пейсбуке.
Хочет за 50 тіс. трешку в КТ купить.
В каматозе. Телефон можно не включать вообще.
С сентября будет сезон.
Сезон прильоту 1000 "Шахедів" по одному місту? І саме тоді почнеться довгоочікуваний даражай!
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Frant
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Додано: Суб 02 сер, 2025 14:00
Хомякоид написав: Frant написав:
Невже даражай відміняється????
Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.
На трасах, за 200-300 км від Києва, багато написів "Продам кар'єр", "Продам ресторан " і тп.
Я думав, що укро-бызнэсмєни продають діючий бізнес, щоб інвештувати в київські 25-поверхових новобуди-недобуди.
Схоже, що причини інші.
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Frant
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Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31
Бетон написав: kingkongovets написав:
на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття
8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
Ну явно ж к обрушению рынка построили павильон🤣
Инвесторы, которые это начинают, рынок же не изучили, спрос не мониторили.
Щас профессор раскидает по понятиям, куда бежать, за сколько продавать
так главное деньги собрать, про квартиры пока ничего не сказано
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smdtranz
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Додано: Суб 02 сер, 2025 16:04
smdtranz написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття
8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
Ну явно ж к обрушению рынка построили павильон🤣
Инвесторы, которые это начинают, рынок же не изучили, спрос не мониторили.
Щас профессор раскидает по понятиям, куда бежать, за сколько продавать
так главное деньги собрать, про квартиры пока ничего не сказано
А хто заплатить?
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Investor_K
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Додано: Суб 02 сер, 2025 19:50
Олежан написав:
и цена от 3000 с поставкой в 29 году
З обіцянкою поставки в 29
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foxluck
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Додано: Суб 02 сер, 2025 20:11
Абы в этом комплексе по такой цене без ремонта вместо Хуманы и АТБ не было Пятёрочки и Магнита для состоятельных таджиков и бурятов.
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барабашов
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Додано: Суб 02 сер, 2025 20:42
барабашов написав:
Абы в этом комплексе по такой цене без ремонта вместо Хуманы и АТБ не было Пятёрочки и Магнита для состоятельных таджиков и бурятов.
Далеко дивитесь. Але все може бути. Якщо Хотаб не вірить в Украіну та інвестує у Чорногорію, то із за таких як він це стане реальністю
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Investor_K
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