Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:15
Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якщо запити не на виключно новобудову з новим ремонтом- все можна.
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:25
Причому тут забудовники.Вкладають люди.Забудовнику аби гроши зібрати, а далі якщо що - не його проблеми.
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:36
rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким
Додано: Пон 04 сер, 2025 06:46
ЭЭЭ, я сейчас не знаю киевских цен, но в НЙ действительно есть цены в том диапазоне, который написан.
Только вот СРЕДНИЕ цены вверх задирают очень дорогие магазы на Манхеттене.
Народ закупается в Воллмартах и Костко.
Даже относительно дорогие супермаркеты возле меня дают отличное качество за нижний ценник. И очень тянет вверх тн ОРГАНИК.
Можно яйца купить за 3 доллара за дозу (12 штук) или за 12, но органик.
Можно за 5 долларов купить отличное молоко за галлон или за 12 самый дорогой органик.
Можно стейк купить за 25 долларов за паунд или за 9 долларов.
Можно купить куриное мясо за 7 долларов за паунд и за 79 центов за паунд.
Можно купить органик салмон (лосось) за 26 долларов за паунд или фермерский за 8.
Тут не всегда даже качество продуктов играет роль, а конкуренция в той или иной локации. Например в южном Квинсе есть стремный район там на отвратительные продукты цены в 2 раза выше, чем в отличной локации южного Бруклина.
Потому что там 2 хоть каких-то магаза в радиусе 20 минут пешком, а в Бруклине только крупных (не огромных) супермаркетов с десяток в 10 минутах пешком и куча маленьких.
Поэтому я-бы не смотрел на СРЕДНЮЮ цену. В Украине, уверен, нет такого разброса.
И еще раз, за минимальные цены можно купить продукцию отличного качества. Это не компромисс. Да, гадость тоже есть, но это как правило маленькие мексиканские магазинчики на окраинах или в депрессивных районах.
Кстати, есть что-то типа АТБ - АЛДИ, там намного все дешевле, но нам что-то там не зашло, не удобно как-то и ассортимент не привычный. Но есть люди, которые и там скупаются. Так что можно сказать, что мы где-то в среднем диапазоне и покупаем.
Детские сады платные. Но...не настолько дорогие. Может в Манхеттене.
Школы бесплатные. То что они написали - дичь. Разве что какие-то супер-пупер дорогие частные школы, куда попадают не за деньги, но платить надо в полный рост. Частные школы платные, но в большинстве своем суммы в разы меньше написанного.
Одежда.
Вот я как раз Левис ношу. Да, мои джинсы по регулар прайсу стоят около 40 долларов. Но несколько раз в год на сайте Левис сейлы и там закупаемся .
Вот с неделю назад купил джинсы...от 15 долларов. Еще футболки, поло, детям джинсы, куртку жене. Все с очень-очень глубоким дисконтом.
Кстати, свои джинсы (их шили в то время в Мексике и Лесото...то самое, о котором Трамп не слышал ) в Киеве в променаде в якобы брендовом Левисе, стоили 200+ баксов. Пошиты в Польше (якобы) ткань - оторвать и выбросить.
В общем - фантазия на тему.
Вообще, одежду можно покупать в высокобрендовых магазах по обычной цене.
Можно брать со скидками там-же, можно то-же брать в стоковом высокобрендовом СЕнчури 21 (они обанкротились во время ковида, но один все-же вскоре открыли заново - самый ранее популярный, возле Гранд Зиро). Есть еще стоковые Маршаллс и ТДжейМакс. Там классная одежда, но это уже стоковый сток. Я себе там кроссовки и туфли покупаю - 20-40 долларов за то, что изначально стоило 80-100.
На текстиль там вообще сумасшедший дисконт.
В общем, одежда очень качественная и купить можно очень дешево.
Машины.
Вот реально где видно гонево.
Там написано, то Тойота королла седан от 25348 и до 29800.
Ну если с максимальной ценой можно как-то согласиться - там опций накидать можно хоть в 2 раза увеличить цену. То минимальная цена на сайте американской тойоты - 22325.
А вот с Гольфами - полный трындец. Я не знаю для нафига они голифы туда впихнули. Гольфы по НЙ почти не ездят. Я заметил может с десяток за эти годы.
Но они продаются на американском рынке. Правда по абсолютно конским ценам.
ГОльф GTI от 32445 баксов и Golf R от 47100. А вот Джетты есть и немало.
Но они от ...22995 американских доляров.
То есть, эта вся инфа в большей части необъективна и создает неадекватную картину.
Кстати, фитнес. Я забыл как называется самая широкая сеть фитнесклубов, но туда месячный абонемент при оформлении мембершип будет стоить 16 долларов, а не 148.91. в 9 раз на секундочку.
Собственно, эти цены - для туристов. Все-таки НЙ - туристический центр.
Местные все знают что где и как получать намного дешевле.
Пример про нас.
В начале 00-х мы были в первый раз в НЙ и взяли прогулку на пароходике вокруг Манхеттена. Это стоило нам еще тогда по 60 или 80 (кажется) долларов с человека.
То есть, вдвоем с женой мы потратили 120+ долларов за проплыть вокруг Манхеттена. А реально смотреть только на статУю Свободы, нижний Манхеттен и Мидтаун. На Гарлем смотреть большого удовольствия нет.
Сейчас просто садимся на бесплатный фейрри на Стейтен Айленд, плывем от нижнего Манхеттена мимо стаТуи Свободы, делаем пикник на набережной Стейтен Айленда и бесплатно обратно в обратной последовательности.
Это как пример того, что есть разные опции одного и того-же.
Поэтому на максимальный ценник можно не обращать внимания - его мало кто платит.
Это как такси Убер. Можно из ДжиЭфКей (аэропорт) на Манхеттен добраться за 15+2.90 (поезд по аэропорту и из него плюс на А трейне проезд), можно взять такси (примерно 80-120 долларов в завсимости от опций) и можно (было, уже нет) взять вертолетное такси из аэропорта в Манхеттен - 400 долларов. В то-же время вертолетная прогулка над Манхеттеном стоила что-то около 10 куе (точно не помню, не надо было).
Додано: Пон 04 сер, 2025 07:51
Вау, Макс вернулся?
Ну ничего ж себе новости.
Не выдержала душа супервостребованного специалиста на австрийской чужбине?
Хотя, его можно понять...В Киеве квиточка, а в Вене халупы и овна и палок.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|