flyman написав: rjkz написав:
Шарлотт - самый крупный город в Северной Каролине.
Столица штата - город Роли.
Это такая особенность США - столицы штатов это маленькие, иногда депрессивные городки. Не ЛА или Фриско столицы Калифорнии - относительно небольщой Сакраменто. Не НЙ столица штата НЙ - относительно небольшой Олбани. Не Майами столица ФлОриды - небольшой городок Таллахасси. Столица НДжерси - депрессивный Трентон. и тд.
Шарлот "саме скучне місто США". Джерело ви знаєте, думаю, звідти звідки і я.
Ну да, ее там придавило.
Сидит сейчас, на картах (буквально) гадает или в НЙ или в Мексику двигать.
Реально, в НЙ она что угодно-бы нашла.
Вопрос - на какую работу согласиться пойти.
Но если уж в "шоу бизнесе" не брезговала работать, то найти работу не проблема.
Вопрос или ее зп устроит.
Потому как в детском садике в Шарлотт - нет.
Ну и в ее расчетах комната в Бруклине за 1500 - это ошибка, есть знакомые, которые за 800 недавно нашли. Если совсем-совсем повезет, то можно за 1200 в рент-стайбелайзд доме 1 бдрм снять. Но это очень должно повезти.