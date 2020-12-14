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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12437124381243912440
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:11

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)


Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.

кто рассказывает?

разницы между 1/2к в сегменте старой вторички в цене аренды условная, за 11500 выбор есть)
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:17

  flyman написав:
  rjkz написав:
Шарлотт - самый крупный город в Северной Каролине.
Столица штата - город Роли.
Это такая особенность США - столицы штатов это маленькие, иногда депрессивные городки. Не ЛА или Фриско столицы Калифорнии - относительно небольщой Сакраменто. Не НЙ столица штата НЙ - относительно небольшой Олбани. Не Майами столица ФлОриды - небольшой городок Таллахасси. Столица НДжерси - депрессивный Трентон. и тд.

Шарлот "саме скучне місто США". Джерело ви знаєте, думаю, звідти звідки і я.


Ну да, ее там придавило.
Сидит сейчас, на картах (буквально) гадает или в НЙ или в Мексику двигать.
Реально, в НЙ она что угодно-бы нашла.
Вопрос - на какую работу согласиться пойти.
Но если уж в "шоу бизнесе" не брезговала работать, то найти работу не проблема.
Вопрос или ее зп устроит.
Потому как в детском садике в Шарлотт - нет.
Ну и в ее расчетах комната в Бруклине за 1500 - это ошибка, есть знакомые, которые за 800 недавно нашли. Если совсем-совсем повезет, то можно за 1200 в рент-стайбелайзд доме 1 бдрм снять. Но это очень должно повезти.
rjkz
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  #<1 ... 12437124381243912440
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