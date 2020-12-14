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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12437124381243912440
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:17

  flyman написав:
  rjkz написав:
Шарлотт - самый крупный город в Северной Каролине.
Столица штата - город Роли.
Это такая особенность США - столицы штатов это маленькие, иногда депрессивные городки. Не ЛА или Фриско столицы Калифорнии - относительно небольщой Сакраменто. Не НЙ столица штата НЙ - относительно небольшой Олбани. Не Майами столица ФлОриды - небольшой городок Таллахасси. Столица НДжерси - депрессивный Трентон. и тд.

Шарлот "саме скучне місто США". Джерело ви знаєте, думаю, звідти звідки і я.


Ну да, ее там придавило.
Сидит сейчас, на картах (буквально) гадает или в НЙ или в Мексику двигать.
Реально, в НЙ она что угодно-бы нашла.
Вопрос - на какую работу согласиться пойти.
Но если уж в "шоу бизнесе" не брезговала работать, то найти работу не проблема.
Вопрос или ее зп устроит.
Потому как в детском садике в Шарлотт - нет.
Ну и в ее расчетах комната в Бруклине за 1500 - это ошибка, есть знакомые, которые за 800 недавно нашли. Если совсем-совсем повезет, то можно за 1200 в рент-стайбелайзд доме 1 бдрм снять. Но это очень должно повезти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Ну и в ее расчетах комната в Бруклине за 1500 - это ошибка, есть знакомые, которые за 800 недавно нашли. Если совсем-совсем повезет, то можно за 1200 в рент-стайбелайзд доме 1 бдрм снять. Но это очень должно повезти.

"Если совсем-совсем повезет" это ведь не база для сравнения)
например при такой удаче в Киеве можно бесплатно жить в приличной квартире)))
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:10

  rjkz написав:
  serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким



В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?

Пример сравнения теплого с прохладным: в пригороде Чикаго каменный дом имеет прайс 1млн ( навскидку), аналогичный под Киевом - 250к. Дальше можно обсудить коэффициент 4:1 и сделать какой-то вывод.
И пример сравнения теплого с мягким - каркасно-фанерный коттедж под Чикаго имеет стоимость 300к ( простите если перепутал сколько именно было в Вашем примере), ну а каменный дом под Киевом - 250к. В этом случае, считаю что вывод сделать сложнее.
Везде подразумевается что площадь домом схожа.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:36

4:1

  serg1974 написав:
  rjkz написав:
  serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким



В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?

Пример сравнения теплого с прохладным: в пригороде Чикаго каменный дом имеет прайс 1млн ( навскидку), аналогичный под Киевом - 250к. Дальше можно обсудить коэффициент 4:1 и сделать какой-то вывод.
И пример сравнения теплого с мягким - каркасно-фанерный коттедж под Чикаго имеет стоимость 300к ( простите если перепутал сколько именно было в Вашем примере), ну а каменный дом под Киевом - 250к. В этом случае, считаю что вывод сделать сложнее.
Везде подразумевается что площадь домом схожа.

якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок?
Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:41

По поводу строительства премиум новостроек в центре Киева.
Украинская Ылита живёт сегодняшним и завтрашним днём.
Думать на три дня вперёд, тем более на два года вперёд, она не может. Мыслительные способности не позволяют.

Керманычи могут:
выращивать и продавать пшеницу и олию
добывать сырье из карьеров, открытым способом.
строить 25-этажные новострои в столице.

На этом все.

Уровень понимания действительности укрокерманычей - это "вайнынебудет" в 2019-2021.

Я могу поспорить на ящик коньяка, что собственных баллистических ракет у них никогда не будет. Слишком сложно для шоферов и актеров.
Выводы делайте сами.
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