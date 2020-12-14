Додано: Пон 04 сер, 2025 23:13

serg1974 написав: Жаль, что так и не узнаем сколько мог бы стоить дом в 150м2 из кирпича но под Чикаго. В Штатах вообще такие не строят? По причинам, указанным выше. Жаль, что так и не узнаем сколько мог бы стоить дом в 150м2 из кирпича но под Чикаго. В Штатах вообще такие не строят? По причинам, указанным выше.

Строят, очень мало.Года 3 назад одна блогерша-дальнобойщица купила в Орландо дом из нечто напоминающее кирпич - пустотелые блоки.Тогда это было 350 куе.В НЙ много домов обложенных кирпичем. Если старый - стоит как и с сайдинговой обшивкой, если новый - стоит дороже.Дворцы как в Конче встречаются нечасто, но они есть, в основном строят тн "русские" (то есть из страны бссср).Зависит конечно в первую очередь от локации, размера участка, размера дома, а потом уже из чего он построен.Как-то видел видео чувака из Украины, он построил на продажу по нормальной, украинской тезхнологии дом, он ему обошелся практически в столько-же за сколько он смог его продать. И строил долго.Поэтому тут на это м не заработаешь.