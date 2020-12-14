|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:52
Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Бетон
Повідомлень: 5382
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 10:04
Бетон написав: Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Звідки дані ? Інсайд чи ваші спостереження ?
Бачу шо агресор дуже сильно економічно ослаблений. Так що перемиря я б не відкидав, принайсні тимчасового.
З Ічкерією вони колись підписали.......
Хомякоид
Повідомлень: 2670
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3107 раз.
- Подякували: 443 раз.
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 10:28
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:
Я ще дебілу не розжовував щось, угу))
Бігай як кончене і питай «дешевше буде?» , утирок 😀
Взагалі подякувало б, що тобі хоч хтось відповів. Вже з десяток твоїх останніх постів всі банально ігнорують, бо вони дебілкуваьі, як ти сам 😀
Хотаб, ти Школу прапорщиків в якому році закінчив?
Організовуєш зустріч випускників? Ні, я не вчився з тобою, запроси діда троєщинстько, йому все одно де бухать, аби «дешевше було».
Ну і дідіаськім тріщинам вже не страшні ніякі візуальні і не тільки контакти на афте-паті.
Дід наразі на відпочинку на морі. Бронювати треба з червня. Все забито. Одеса. У дешевіння не вірю! Чому Одеса? Бо патріот. Поки зрадники валізами валюту за кордон вивозять.
Investor_K
Повідомлень: 10504
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Суб 09 сер, 2025 10:31
Хотаб, тобі зайнятись нічим?
навіщо ти годуєш тролів?
kingkongovets
Повідомлень: 11802
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2732 раз.
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 10:46
Дід наразі на відпочинку на морі. Бронювати треба з червня. Все забито. Одеса.
Це у вас з хорватським вінтажним геєм УА сьогодні пєдомост «від моря до моря - всі барви веселки»?
Ну забавляйтесь, тим більше у нього є валюта, за якою ти стогнеш 😀
Hotab
Повідомлень: 15894
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2462 раз.
3
3
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 11:04
Хто на відпочинку, помните, я вам завидую и, откровенно говоря, не могу пожелать хорошего отдыха.
Зато я честный
Бетон
Повідомлень: 5382
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 407 раз.
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 11:06
Хомякоид написав: Бетон написав: Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Звідки дані ? Інсайд чи ваші спостереження ?
Бачу шо агресор дуже сильно економічно ослаблений. Так що перемиря я б не відкидав, принайсні тимчасового.
З Ічкерією вони колись підписали.......
Кого не спроси, у всех есть знакомые, отложившие покупку квартиры
Бетон
Повідомлень: 5382
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 407 раз.
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 14:23
Бетон написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Звідки дані ? Інсайд чи ваші спостереження ?
Бачу шо агресор дуже сильно економічно ослаблений. Так що перемиря я б не відкидав, принайсні тимчасового.
З Ічкерією вони колись підписали.......
Кого не спроси, у всех есть знакомые, отложившие покупку квартиры
Якщо тему спочатку почитати, то може скластися враження, що топікстартер теж отак відклав покупку. Ще з 2009. Назавжди
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36486
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8230 раз.
4
9
3
Додано: Суб 09 сер, 2025 14:53
скажите плиз - если сделка приходит по еОсели (гривна на банковский счёт) - можно же эту гривну безлимитно разбросать в течении пары дней по своим счетам в других укр банках по IBAN ? Лимит в 150 тыс тут не применяется ?
baraka
Повідомлень: 5473
З нами з: 09.10.12
- Подякував: 919 раз.
- Подякували: 881 раз.
Додано: Суб 09 сер, 2025 15:00
baraka написав:
А це цікаве питання.
Взагалі-то чітко сказано про те, що оці 150к стосуються переказів на чужі рахунки. Перекази на свої не мають враховуватися в цьому ліміті. Проте напочатку унікали рахували і перекази на свої рахунки в інших банках в ліміт, той же Сенс, хоча через місяць роздуплилися. Але деякі досі потєряшкі типу УкрСиба.
Тому відповідь на ваше питання залежить в першу чергу в який банк надійде оплата за угоду. Має бути цілком безпроблемно розкидати, якщо банк не прибацаний.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36486
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8230 раз.
4
9
3
