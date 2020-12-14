що зараз купують?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:21
з тгк ан Революшн
що зараз купують?
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:35
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:34
Можно. Я так делал.
Но.
1. Комиссия
2.
Один відправник може здійснювати р2р перекази по Україні в межах 100 тис грн на місяць. В лічильник рахуються:
- перекази з картки ПБ на картку ПБ іншої особи;
- перекази з картки ПБ на картку іншого укр. банку;
- з 01.02.2025 перекази на ІBAN фізичної особи.
При цьому, Ви завжди можете збільшити ліміт, якщо сума вашого офіційного доходу перевищує вказану суму і ви маєте потребу в використанні цих коштів саме в рамках р2р переказів.
Нужно будет умолять банк повысить лимит
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:25
Ви наводите приват. Він завжди був кончений
Є банки, в яких немає комісії.
В Правексі треба уточнити щодо врахування переказів на свої рахунки, чи рахують їх в ліміт, там через ІБ пернкази безкоштовні і до 3 млн наприклад.
Сенс, Пумба теж безкоштовні
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:26
Комиссия за зарахування або зняття 1% у різних банків, треба дивитись. З 50 куе 500 баксів віддати за зняття, це борзість, на мій погляд. Приват не бере за переказ.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:02
І цє вирішується підбором адекватного банку і тарифу. Знову ж таки тут кончений Приват з комісіями на вхід і вихід поганий приклад.
Знову ж той же Правекс Famiglia - безкоштовне в усі сторони. Або Сенс. Або Пумба.
УкрСиб - треба тариф підбирати, бо взагалі вони жлоби ще ті
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:30
рубрика «нічого не продається, ринок мертвий», або
звіт ан Революшн за липень:
78 квартир було куплено/продано АН «Revolution» в цьому місяці
Обʼєкти від 100000$
Продали:
1. вул. Всеволода Змієнка, 34/21/ЖК «Варшавський 3»: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 139 000;
2. вул. Урлівська, 19: продали трикімнатну квартиру з ремонтом за 115 000;
3. Дніпровська набережна, 15Є / ЖК «Great»: продали двокімнатну квартиру без ремонту за 145 000;
4. вул. Антоновича, 38В: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 115 000;
5. вул. Салютна, будинок 2к9 / ЖК «Файна Таун»: продали однокімнатну квартиру без ремонту за 98 000;
Купили:
6. вул. Замковецька, 94А / ЖК «Ліпінка»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 97 000 (в даному випадку здійснювали комплексний супровід угоди️);
7. вул. Михайла Максимовича 24 Б / ЖК «Нова Англія»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 86 000 (для оренди️);
8. вул. Антоновича, 125: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 117 000 (для оренди️);
9. вул. Всеволода Змієнка, 34/21 / ЖК «Варшавський 3»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 139 000 (для оренди️);
10. вул. Ранкова, 17 / Садове товариство «Лелека»: купили земельну ділянку із садовим будинком за 197 500 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди️);
11. вул. Володимира Наумовича, 4 / ЖК «Озерний»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 106 300;
12. вул. Урлівська, 19: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 115 000;
13. Проспект Мартинова, 6 / «Sofia Residence»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 104 000;
14. КМ «Villaggo»: купили будинок за 177 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди️);
15. вул. Казарменна, 6Г / ЖК «Лідер»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 155 000;
16. вул. Йорданська, 9Д: купили двокімнатна квартиру з ремонтом за 106 000;
17. вул. Зарічна, 2к1 / ЖК «Славутич»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 156 000;
18. вул. Зарічна, 1В / ЖК «Зарічний»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 147 000;
19. Угода інформація про яку конфіденційна.
20. вул. Чибінєєвих, 8Г / ЖК «Terracotta»: підписали договір оренди із правом викупу квартири в майбутньому (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди️).
У липні 2025 ми купували разом з нашими клієнтами в бюджеті до 60 000$ наступні обʼєкти
1. вул. Київська, 249-А / ЖК «Лісовий Квартал»: купили однокімнатну квартиру за 52 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);
2. Бульвар Лесі Українки, 13: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 55 000 (для оренди);
3. вул. Нововокзальна, 19: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 59 500 (для оренди);
4. вул. Володимиро-Либідська, 22: купили двокімнатну квартиру за 60 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);
5. вул. Михайла Максимовича, 24 / ЖК «Нова Англія»: купили однокімнатну квартиру за 59 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);
6. вул. Всеволода Змієнка, 21 / ЖК «Варшавський Плюс»: купили однокімнатну квартиру без ремонту за 52 000 (для оренди);
7. вул. Університетська, 1Л / ЖК «Irpin City»: купили трикімнатну квартиру за 55 500;
8. вул. Мілютенка, 9: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 60 000;
9. вул. Северинівська, 105 з: купили однокімнатну квартиру з ремонтом 45 000 (для оренди);
10. Проспект Свободи, 16: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 59 400;
11. вул. Чмелів Яр, 7: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 52 000;
12. Проспект Академіка Корольова, 12Ж: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 43 000.
Від 60 000$ до 100 000$ ми разом з клієнтами продали та купили 36 обʼєктів
Продали:
1. вул. Василя Порика, 7-А: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 90 000;
2. Бульвар Ігоря Шамо, 14: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 73 000;
3. вул. Панорамна, 2 / ЖК «Paradise Avenue»: продали однокімнатну квартиру з ремонтом за 62 500;
4. Проспект Миколи Бажана, 36: продали трикімнатну квартиру під ремонт за 83 000;
5. вул. Академіка Шалімова, 67В / ЖК «Софіївський квартал»: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 76 853 (продали по сертифікату «єВідновлення»).
У липні 2025 ми купували разом з нашими клієнтами в бюджеті від 60 000$ до 100 000$ наступні обʼєкти
1. Проспект Європейського Союзу, 53/46 / ЖК «Варшавський Плюс»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 92 000;
2. вул. Ованеса Туманяна, 8: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 67 500 (для оренди);
3. вул. Михайла Драгоманова, 2А/ ЖК «Позняки 4А»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 77 700;
4. вул. Гмирі, 20 / ЖК «Патріотика»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 74 000 (для оренди);
5. Проспект Героїв Небесної Сотні, 16/1 / ЖК «У-квартал»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 64 000(для оренди);
6. вул. Каховська, 62А / ЖК «Каховська»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 85 500;
7. вул. Свободи, 1С / ЖК «Софіївські Липки»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 65 500(для оренди);
8. вул. Щаслива, 7 / ЖК «Волошковий»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 65 800;
9. вул. Жмеринська, 16: купили трикімнатну квартиру за 48 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);
10. вул. Тулузи, 15: купили двокімнатна квартиру з ремонтом за 61 000;
11. вул. Некрасова, 6 / ЖК «Діброва Парк»: купили однокімнатну квартиру без ремонту за 61 000 (купили по програмі «Держмолодьжитло»);
12. Бульвар Ігоря Шамо, 14: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 73 000;
13. вул. Джерельна, 12 / ЖК «Фортуна-2»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 63 500;
14. Проспект Мартинова, 18 / ЖК «Sofia Residence»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 71 000 (для оренди);
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);
16. вул. Панорамна, 2 / ЖК «Paradise Avenue»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 62 500;
17. вул. Булаховського, 28Б: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 75 500 (для оренди);
18. вул. Урлівська, 38А: купили двокімнатну з ремонтом за 80 000;
19. вул. Героїв Небесної Сотні, 6/24 / ЖК «У-квартал»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 78 000;
20. вул. Архітектора Вербицького,11: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 66 500;
21. Оболонський проспект, 14В: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 61 000;
22. вул. Свободи, 5 / ЖК «Софіївські Липки»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 72 000;
23. вул. Живописна, 3 / ЖК «Eco Dream»: купили двокімнатну квартиру за 91 081 (в даному випадку здійснювали комплексний супровід угоди);
24. Проспект Свободи, 4: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 78 000;
25. Берестейський проспект 12: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 66 500 (для орнеди);
26. вул. Свободи, 1С / ЖК «Софіївські Липки»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 68 000 (для оренди);
27. вул. Львівська, 17 / ЖК «Львівський»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 81 600 (о сертифікату «єВідновлення»);
28. вул. Радісна, 2 / ЖК «Sofia Residence»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 82 800;
29. вул. Зелена, 3 / ЖК «Софія Клубний»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 62 000 (для оренди);
30. вул. Щастя, 1 / ЖК «Євромісто»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 63 000;
31. вул. Каховська, 56 / ЖК «Каховська»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 80 000.
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:16
Как вам цены в софиевской борщаговке? Что-то судя по транзакциям падения не видно вообще!
Додано: Нед 10 сер, 2025 19:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кінгконг
Чи є у вас інфо по комерційній нерухомості?
Додано: Нед 10 сер, 2025 19:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та вони подуріли
