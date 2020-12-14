Ігнорять всі? Ну нічого, все буде добре. 😝
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:05
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства
Додано: Пон 11 сер, 2025 07:25
Чому рили новобудівці перестали вести боротьбу з хрущовками, сталінками, брежнєвками????
На відміну від радянськмх мостів через Дніпро, ці споруди самі не впадуть, простоять ще 100 чи 200 років.
Мости через Дніпро і путєпроводи в Києві - точно скоро розсиплються, від старості і невміння уродів (слуг Російської і Австро-Угорської імперій, дрібних злодіїв) їх обслуговувати
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
