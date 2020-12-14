Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чому рили новобудівці перестали вести боротьбу з хрущовками, сталінками, брежнєвками????
На відміну від радянськмх мостів через Дніпро, ці споруди самі не впадуть, простоять ще 100 чи 200 років. Мости через Дніпро і путєпроводи в Києві - точно скоро розсиплються, від старості і невміння уродів (слуг Російської і Австро-Угорської імперій, дрібних злодіїв) їх обслуговувати
Бетон навскидку - это эконом за 183 или уже комфорт? Учитывая что твой ЯГ бизнес и минимум вдвое дороже Может видел и делал этот объект - там инста-ремонт самым дешёвым лайном с эпика или чутку вложились?
Диброва это аналог грейт, варшавский. Это уровень комфорт. В Диброва я 2 месяца назад не мог купить 1к без ремонта за 65 куе. Мне отказали. Не скинули 2 куе с 67. Поэтому мне смешно читать про панику. 3к в диброва без ремонта стоит 90 куе + комиссия + налоги. Пусть 100 куе. С ремонтом от 150 куе
Барабашов, я бы не зацикливался на ЯГ. То, что он нравится именно мне, больше исключение. Так сложилось, что из окна я вижу первое своё в жизни место работы. Балкон, на котором с начальником в день скуривал по пачке сигарет. Сегодня там уже нет конторы с поэтическим названием "укрметротоннельпроект", а сентименты и ностальгия остались.
А и, барабашов, ЯГ уже не мой.
Вон есть печерск, там всё лучше, всё моднее. Туда смотрите. Ярград это хрустальная мечта молодости. Не трогайте её своими лапами