Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:43
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела
Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
це саме я порадив Богдану Медведюку, власнику і керівнику Революшена, публікувати дані про угоди і робити місячну статистику
він дослухався і визнав, що це має сенс
до речі такими темпами і з таким підходом Революшн може скоро по кількісті угод випередити усі парклейни і благовісти разом узяті
особисто мені дуже імпонує їх модель бізнеса
ККЦ, ти такий смішний в своїх обмеженості!
А Трампу і Зеленському - ти нічого не рекомендував?
Frant
- Повідомлень: 23277
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:59
Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.Все с подземными парковками(на варшавском кстати есть они?).И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.
З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство
))
посетитель
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 227 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:10
посетитель написав:
Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.
З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство
))
свіжий інстаграмний ремонт вирішує
ну і незнання міста понаїхами, яким ці єбеня під виглядом Києва і напарюють
kingkongovets
- Повідомлень: 11808
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2731 раз.
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:26
посмотрел цены по хорошо знакомому мне ЖК - такое чувство что все повысили цены за неделю на +20-30к долл
а дешевые предложения просто исчезли
Олежан
- Повідомлень: 1404
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 140 раз.
