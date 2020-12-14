RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.Все с подземными парковками(на варшавском кстати есть они?).И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.

З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство :)))
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 16:10

посетитель написав:Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.

З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство :)))


свіжий інстаграмний ремонт вирішує
ну і незнання міста понаїхами, яким ці єбеня під виглядом Києва і напарюють
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посмотрел цены по хорошо знакомому мне ЖК - такое чувство что все повысили цены за неделю на +20-30к долл
а дешевые предложения просто исчезли
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:02



Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє :D
