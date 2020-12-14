RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 09:27

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?

Аргументи?

Не внікай.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:32

  Investor_K написав:Я особисто придивляюся до фасадноі комерціі в висотках. Під сдачу. Але хз , які наслідки війни. Та й власне вона і наразі триває. А Киів регулярно під обстрілами. Тому на паузі. Гривнедепо також генерують пасивний дохід.

Отут цікаво: дивлюся комерцію останні два роки. Таке відчуття що ціни лише виросли і весь ринок тримають виключно великі гравці-перекупи "готових орендних бізнесів". Я колись у 2016 році стикався з ситуаціями. коли просто з під носа вони забирали цікаві квартири на першому поверсі. Вони готові були до угоди буквально на перегляді. Навіть на об"єкти, що продавалися по довіреностям і від власників-фірм, у яких співвласники росіяне. Пам"ятаю квартиру біля ЖК Централ Парк вони купили за 45, перевели в нежилий (іони ж самі пропонували послугу переведення будь якої квартир в нежилу і окремий вхід тоді за 5-6 кує) і продавали вже за 120 :) Все буквально за 2-3 тижні
Коротше, наразі взагалі небачу за що цікаве з нежитлового зачепитися. Ціни вище 2021 року (звісно на ліквідні фасадні цікаві об"єкти, а не на 90% трешу)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кошерна комерція, а особливо стріт рітейл та ще й у правильних локаціях у відкритий продаж майже ніколи не потрапляє - або вихоплюють колеги-конкуренти і про угоду знають лише нотаріуси, або рили одразу маякують тим хто завжди готов шось купити і так було завжди
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
працює в держустанові, захищає права споживачів)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:26

  kingkongovets написав:
барабашов написав:А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
працює в держустанові, захищає права споживачів)

А до 24 февраля(точнее распродажи пула) он давил где то кресло что папа завещал и тесть уступил? Или только в бизнесе после вуза?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
працює в держустанові, захищає права споживачів)

А до 24 февраля(точнее распродажи пула) он давил где то кресло что папа завещал и тесть уступил? Или только в бизнесе после вуза?
він колишній і досить відомий автогонщик і має батьків і родичів, які десятиліттями труться навколо вищих осіб)
шось типу тебе)
