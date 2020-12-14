|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:25
Олежан написав: Бетон написав: Олежан написав:
ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%
После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон
а можно в цифрах?
73 куе 48м2 без ремонта на руки. 75 куе с учётом переуступки
-
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:27
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Додано: Суб 16 сер, 2025 18:57
Трампов "мир" - хуже войны.
Обезьянки и прочие простаки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!
Додано: Суб 16 сер, 2025 19:12
Frant написав:
Трампов "мир" - хуже войны.
Хомячки-простачки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!
Не переживайте. Война не закончится.
Додано: Суб 16 сер, 2025 19:13
барабашов написав:
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Додано: Суб 16 сер, 2025 19:34
Бетон они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?
Бетон написав: Frant написав:
Трампов "мир" - хуже войны.
Хомячки-простачки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!
Не переживайте. Война не закончится.
Война закончится, когда керманычи-дерибанычи полностью выполнят заветы петлюры скоропадского грушевского януковича. Пока что лишь на 20%
Frant написав:
Трампов "мир" - хуже войны.
Обезьянки и прочие простаки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!
Аве Марія пану Франту.але чомусь МКВ дорожчає ,не у Авдіівці і Константинівці, пачему ?
Бетон написав: барабашов написав:
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Из Польші, це як?
Frant написав:
Трампов "мир" - хуже войны.
Обезьянки и прочие простаки этого ещё не осознали.
Горе побежденным!
трамп это тень хуйло, его туалетная бумага
