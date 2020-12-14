Додано: Вів 19 сер, 2025 22:50

Faceless написав: flyman написав: kingkongovets написав: в сучасному світі вже необовʼязково шукати собі пару щоб вижити, заробляючи та скирдуючи удвох, або як раніше ставати в чергу на отримання житла, та ще й самі жінки своїм фемінізмом та захмарними претензіями інститут шлюбу добили остаточно



чому це не оффтоп на цій гілці?

а тому що для самодостатніх одинаків та одиначок потрібно вдвічі більше житла, ніж для «ячеєк суспільства» і це напряму впливає на попит і ринок

замість хруща двушки на 50 м2, дві кавалірки кожна 15 м2, ніби в кількості більше, але в метрах кв. менше

Тысячи переселенцев с Донбасса сейчас у нас живут в перекроенных и переделанных общагах закрытых и порезанных заводов в худших условиях.15 метров общей площади на тело(или времено даже на два) - это шик по стандартам 45-61годов, пока хрущей не наклепали.Вы знаете в каких условиях ваши пра- и прапра- предки жили всего лишь 100 лет назад? По документам нашего городского сайта по истории города на одно тело было(в переводе с квадратных аршин) 3-3.5кв.метра с горшком на улице и баней в соседнем квартале. Микроволновок и электропечек на одну кастрюлю естественно тоже не было, жрать наверно ходили варить на общую кухню в конце коридора и точно не на 15 конфорок. И как то размножались и заводили по трое и больше детей. Но наверно по трое уже в сталинках соизмеримого(15 метров на тело или на двух киндеров) метража.Лично у меня была сталинка, бывшая коммуналка коксохима, 62 метра, 28года постройки, с раздельными комнатами, где явно до появления 9ти этажек массивами при Лёне в каждой комнате жило по семье.Но до нас до размена в 82году там тоже жила одна семья весомого завхоза завода с взрослым сыном лет 25ти(3чел на три комнаты)