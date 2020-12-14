Додано: Сер 20 сер, 2025 16:27

flyman написав: Freza написав: Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.

Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.

Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после… Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после…

фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,

хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,

залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту" фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту"

Сьогодні добрий. Напишу безкоштовно.

Головна причина росту КРЖН це обмежена пропозиція.

Складності с виїздом, складності з виводом грошей...

Ну и стереотип що продавати коли війна не треба, бо по закінченні буде дорожче...

Продавці чекають

Ну і живих новобудів небагато



Чому гребуть під аренду при існуючий рентабельності та наявному контингенті орендарів?

UA написав: Bobua написав: Багато хто скаже, “московія слабка, економіка впаде, грошей наймати убивць не буде, ще 2-3 тижні, макс.місяці, кококо...”

Цікава точка зору. Звісно ж.

Якщо "Без грошей взагалі. За саму перловку" то впаде, але перед тим як впасти розібошить все навкруги.

Якщо як зараз, то не впаде.

Хотаба треба розуміти.Він військовий і йому буде повна дупа якщо москвини явно чи неявно захоплять керування Україною.То було якесь дивне потьмарення свідомості коли він ходив у темі і планував щось купувати в Києві.Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.Але то так собі приклад.Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.Гигиги...Продав дачну ділянку біля Києва.Трошки дорожче аніж пропонували 4 роки тому (навіть з урахування інфляції $).Покрив і членські внески за цей час і витрати на оформлення.Радію.Трошки є відчуття, що нажухали з витратами на нотаріуса (бо сумарно на всіх вийшло ~5%, а 4 роки тому було неповні 2.5% при продажі квартири), але, можливо, вплинула також і майже вдесятеро нижча ціна майна цієї угоди, і тому витрати переоформлення (як %) вищі у понад два рази? 🤔Про живі новобуди -- склалось протилежне враження коли їхав залізницею від Святошина до Ялинки.Купа-купезна новобудовищ... 😳Але жителям видніше, мабуть.У них було у 2021 ввп на особу на рівні польщ-португалій.Вони всі разом дружно визнали соц.справедливим спустити то все в унітаз. Причому вживаний і крадений. В Україні.Чому думаєте, що переведення майже всіх на перловку і прострілювання вибіркових незгодних колін -- викличе якісь протести?Добре якби таки протести.Добре якби вони нарешті колись втратили можливість нас вбивати.Але чи можна на сподіваннях будувати інвестиційні плани? 🤔Бо я от не бачу у нас ізраїльських фін.перспектив, бо не бачу й ізраїльських методів мобілізації, і такого ж лобіювання нас у світі.