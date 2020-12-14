RSS
Чет 04 вер, 2025 11:20

_hunter

_hunter

еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
smdtranz
Чет 04 вер, 2025 11:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба

Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".
чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.
Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).
Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...
Но все возможно :)

Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?
Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?
На додачу куди ставити цей парк генераторів.
І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту

Цифри що ви навели то взагалі рожеві фантазії. Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду. Ділити на кількість квартир порівну утопія, в ідеальному випадку скидатися буде половина квартир, в гіршому ще менше
Faceless
