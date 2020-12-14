RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:55

  Frant написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.

Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує
Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.

А как ситуация с собственными крылатыми и баллистическими ракетами?
Создали? За 11 лет войны, pridurki?
Запустили в серию, зелёные клоуны и торговки?

Если нет, то Карфаген исчезнет


Да.
Но Франту как всегда не доложили.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:10

  pesikot написав:Frant
пане, дОцент

А ты что делал все эти 12 лет ?
Студенток лапал
На взятки, квартирки скупал возле метро

Теперь, продал все свои квартиры, переехал в село и жутко страдаешь от потерянной прибыли
Потому что, ты выбрал неправильную стратегию

Сиди в своем селе, научись выращивать свиней на продаж, курей
Дрова порубай, саме час
Займись, чем-то полезным для себя )

Франт стабільна людина. У ВУЗі доів студентів, а зараз кіз та курей. Заслужений Дояр Украіни (ЗДУ)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30

  kingkongovets написав:з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали

а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками

я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй

Да ну реально было видно, что опечатка в таблице. Бывает
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

там тот кабмин просто напросто очень высокое здание, тот шахед скорее всего просто врезался в него да и всё
как и в мост кременчугский
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:14

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:
  Бетон написав:в новой Англии, которую я ненавижу в принципе


за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
а що там гарного - панельні будинкі з жлобсько-колноспною стилізацію «під Англію» в дупі за оверпрайс

та ще й та Максимовича постійно в заторах стоїть, та й прилітає в тому районі постійно

Так. А ще окрім цього
В мене особисте негативне сприйняття контингенту, пробок прямо на території, впритул один до одного розташоване панельне лай..о з балками в квартирах, постійних заторів, а також досвід продажу в мінус тих квартир, бо вони чомусь нікому не потрібні
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:18

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)

і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)


Падіння продажів в червні в порівняні з травнем 28%.
На першій хвилині.
Або приводь дані де я писав про ціни впали на 20% а потім ще на 50%
або будеш подвійним балаболом враховуючи трьоху в Діброві за 80 тис.

У рилів-новобудівців свій Київ, який існує лише в їх головах
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:21

  Investor_K написав:
  pesikot написав:Frant
пане, дОцент

А ты что делал все эти 12 лет ?
Студенток лапал
На взятки, квартирки скупал возле метро

Теперь, продал все свои квартиры, переехал в село и жутко страдаешь от потерянной прибыли
Потому что, ты выбрал неправильную стратегию

Сиди в своем селе, научись выращивать свиней на продаж, курей
Дрова порубай, саме час
Займись, чем-то полезным для себя )

Франт стабільна людина. У ВУЗі доів студентів, а зараз кіз та курей. Заслужений Дояр Украіни (ЗДУ)

Жодого дня не працював у ВУЗі.
Не маю уявлення, як доїти кіз чи вирощувати курей.
Все життя мав справу з формулами і цифрами
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 вер, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:59

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  pesikot написав:Frant
пане, дОцент

А ты что делал все эти 12 лет ?
Студенток лапал
На взятки, квартирки скупал возле метро

Теперь, продал все свои квартиры, переехал в село и жутко страдаешь от потерянной прибыли
Потому что, ты выбрал неправильную стратегию

Сиди в своем селе, научись выращивать свиней на продаж, курей
Дрова порубай, саме час
Займись, чем-то полезным для себя )

Франт стабільна людина. У ВУЗі доів студентів, а зараз кіз та курей. Заслужений Дояр Украіни (ЗДУ)

Жодого дня не працював у ВУЗі.
Не маю уявлення, як доїти кіз чи вирощувати курей.
Все життя працюю з формулами і цифрами

Невже? А чому ще й досі не розділили член на многочлен у хотаба? А ну да… там і так нічого ділити. Мирноі ночі!
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:07

Істерикою троєщінського 3.14-тора задоволений)))

Investor_K

там і так нічого ділити

Інцестор мізками може забути, але ріт то памʼятає :lol:
