Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30

  kingkongovets написав:з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали

а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками

я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй

Да ну реально было видно, что опечатка в таблице. Бывает
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

там тот кабмин просто напросто очень высокое здание, тот шахед скорее всего просто врезался в него да и всё
как и в мост кременчугский
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:14

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:
  Бетон написав:в новой Англии, которую я ненавижу в принципе


за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
а що там гарного - панельні будинкі з жлобсько-колноспною стилізацію «під Англію» в дупі за оверпрайс

та ще й та Максимовича постійно в заторах стоїть, та й прилітає в тому районі постійно

Так. А ще окрім цього
В мене особисте негативне сприйняття контингенту, пробок прямо на території, впритул один до одного розташоване панельне лай..о з балками в квартирах, постійних заторів, а також досвід продажу в мінус тих квартир, бо вони чомусь нікому не потрібні
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає

зато аренда жилого +20% в USDT
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:04

  Frant написав:
  Олежан написав:
  Investor_K написав:І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає

зато аренда жилого +20% в USDT

Беженцы раскочегарили рынок аренды

После войны аренда -50%

Интересно, это когда?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:11

  Frant написав:
  Олежан написав:
  Investor_K написав:І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає

зато аренда жилого +20% в USDT

Беженцы раскочегарили рынок аренды

После войны аренда -50%

Но только в таком, где и Флай бы филиппинку не того.
Новый ремонт с дефицитом вообще каких то рук будет признаком новой аристократии(надеюсь не криворожской)
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:14

Як найбільш цитована у темі людина, запускаю наступне запитання.

Ну що там нерухомість? Дешевше буде?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:12

  барабашов написав:
  Frant написав:
  Олежан написав:зато аренда жилого +20% в USDT

Беженцы раскочегарили рынок аренды

После войны аренда -50%

Но только в таком, где и Флай бы филиппинку не того.
Новый ремонт с дефицитом вообще каких то рук будет признаком новой аристократии(надеюсь не криворожской)

Да ладно, облагаружється піддон оббивною тканиною для меблі і вже того.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 09:23

  Frant написав:
  Investor_K написав:Ну що там нерухомість? Дешевше буде?

Цей текст набирає людина чи папуга? Лапками по клавіатурі? 101-й раз

Так немає ж фінальної відповіді. Є нескінчене обговорення. Немає конкретного результату обговорення. ККД процесу? А я звик працювати на результат і того ж очікую від інших
