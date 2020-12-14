|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Суб 13 вер, 2025 09:57
kingkongovets написав:
а хтось бачив як вчора біля ФК2 в кінці Предславинської машинки недешеві вчергове потонули після зливи?
Я видел
Заснял.
Выложил в своем Инстаграмме. Как образец хозяйствования крепких бесхозяйственников, безракетных клоунов, умелых дезорганизаторов и безграмотных анархистов
-
Frant
-
-
-
-
-
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 10:32
Investor_K написав:
Хотабе, що ви жуєте, щоб розуміти кржн?
Салями с ароматом сомалийских иваси.
-
барабашов
-
-
-
-
-
-
|
|
|
