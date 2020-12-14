|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:04
anduzenko
Куда ушли доходы за предыдущие года
На захисті держави не розбагатієш 😅
І я в принципі і не шукав ніколи великих грошей прикладаючи надзусилля, помірних сум (але комфортне життя) вистачало. Але обставини склались так, що над «квіточкою» щодня літають як не дрони, так 152мм кабанчики. Довелось подумати про іншу квіточку 😅 А її треба заробити.
4
4
3
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:44
Hotab написав:anduzenko
Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?
Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅
2 Коля: дозволили до 50к грн в міс з одного банку. І не з кожного.
Спасибо.
Только не совсем понял - 50 кгрн, а коммисия обсуждается в 500 евро.
Какие-то условия должны выполняться?
Но я так понимаю, недвига сейчас уже не очень и продается? Или как?
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:49
rjkz
50 кгрн, а коммисия обсуждается в 500 евро.
То було порівняння двох методів для переміщення умовних 50к євро з України в Європу
1. Перекидання з комісією (в середньому 1%) через кілька банків в межах встановлених лімітів
2. Зняття в українських банках (теж в межах ліміту) і легалізація грошей, фізичний вивіз за допомогою митного декларування (як зробив це я) , розміщення в європейському банку
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:00
anduzenko написав: Hotab написав:
Куди треба інвестувати і що можна було отримати?
1. Просто положить на счёт брокера - 2.2%.
2. Бонд-етф (типа iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF) - 3.31%.
3. Сток-етф (типа iShares Core MSCI Europe ETF) 3% дивиденды и 15% рост курса.
Вам там нічого не дістанеться
Мне-то ладно. Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?
Менше чим за рік.
Куда ушли доходы за предыдущие года?
Американский стокмаркет так бурно растет с апреля, что мне уже страшно.
Это ненормально.
Раньше покупал ЕТФ СП 500, ну растет оно, иногда снижается, но потом опять отрастает еще больще. Потом думаю, ну как-то стремно, что самый консервативный на стокмаркете актив сделал почти 20% за год, но растет, "нада брать".
Ну ок, думаю, он не очень волатильный, буду докупать по 1-2 когда общий прирост позиции будет выше 10+% (интерфейс Фиделити показывает обший Гейн/лосс и дневной) и в моменты резких падений после каких-либо событий или заявлений кого-то (типа начала войны Израиля и Ирана, очередный обещаний введения очередных тарифов). Но уже с неделю оно растет настолько быстро, что перестал покупать.
Кстати, СП500 складывается как корзина из акций 500 компаний США с капитализацией свыше 20 млрд. Там есть бурно растущие компании, а есть и стагнирующие. Поэтому если провести ресерч, то можно покупать акции стабильно растущих компаний, это должно быть выгодней и не менее надежно чем СП500.
На мой взгляд, техсектор сильно перегрет 4-кой самых больших компаний и они явно переоценены. Стало-быть есть куда падать. Сейчас жду момента окончательно избавиться от Нвидии и нашел небольшую компанию, которая неплохо растет и пока так не переоценена. Делает примерно то-же.
Почему именно Нвидия? Потому что она у всех на слуху и ее активно скупали и скупают "чистильщики обуви". Да, на ней многие сделали состояния. Это был феноменальный рост. Но рано или поздно он совсем прекратится и начнется обвал, "чистильшики обуви" не умеют держать падающий актив. Да и конкуренты уже заявляют о заходе в этот сектор чипов. Нокия тоже была когда-то самым крутым телефоном.
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:02
rjkz написав:
Но я так понимаю, недвига сейчас уже не очень и продается? Или как?
Если с нормальным дисконтом - продается.
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:19
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:21
_hunter написав: rjkz написав:
Но я так понимаю, недвига сейчас уже не очень и продается? Или как?
Если с нормальным дисконтом - продается.
Нормальный - это какой?
Имел разговор года 1,5-2 назад со своим риелтором, он на тот момент назвал до 5%, но тогда-же и предупредил, что вывести деньги можно только вручную, переводы невозможны были.
rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:
Но я так понимаю, недвига сейчас уже не очень и продается? Или как?
Если с нормальным дисконтом - продается.
Нормальный - это какой?
Имел разговор года 1,5-2 назад со своим риелтором, он на тот момент назвал до 5%, но тогда-же и предупредил, что вывести деньги можно только вручную, переводы невозможны были.
Без дисконта берут ликвидное. Даже рост небольшой есть
Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?
Бетон написав: rjkz написав: _hunter написав:
Если с нормальным дисконтом - продается.
Нормальный - это какой?
Имел разговор года 1,5-2 назад со своим риелтором, он на тот момент назвал до 5%, но тогда-же и предупредил, что вывести деньги можно только вручную, переводы невозможны были.
Без дисконта берут ликвидное. Даже рост небольшой есть
Ок, что сейчас ликвидное?
