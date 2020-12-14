Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]був тільки що у справах в Рибальському
дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою
як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?[/quote]з каналами взагалі драматургія дещо шизофренична, але ж за язика їх ніхто не тягнув
зи: он в Ріверсайді забудовник обіцяє «власну річку» - вони планують там засрану хімією Совку облагородити і пустити між будинками, теж з зацікавленістю чекаю що з того вийде