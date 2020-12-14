RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12499125001250112502
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському

дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою

як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36623
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 8245 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]був тільки що у справах в Рибальському

дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою

як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?[/quote]з каналами взагалі драматургія дещо шизофренична, але ж за язика їх ніхто не тягнув

зи: он в Ріверсайді забудовник обіцяє «власну річку» - вони планують там засрану хімією Совку облагородити і пустити між будинками, теж з зацікавленістю чекаю що з того вийде
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 18:27

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?

Это что-то на багатом: как те же Эмираты меряют длину береговой линии по всем завитушкам своих микро-островков...
_hunter
 
Повідомлень: 10610
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 18:28

  Faceless написав:
kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському

дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою

як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був


Це було "На правах реклами". :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17779
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8701 раз.
Подякували: 5493 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 14:32

  kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському

дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою

як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився

Прямо зараз перед А136 роблять сухий фонтан. Нагадало рекламу «маленька, зато своя»)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Инвестор помни!
Если на визуализации ЖК нарисовано что угодно, связанное с водой, это брехня.
ЖК Венеция - пример
Зображення Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5497
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:15

  Бетон написав:Инвестор помни!
Если на визуализации ЖК нарисовано что угодно, связанное с водой, это брехня.
ЖК Венеция - пример
Зображення Зображення

Буду помнить!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10771
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12499125001250112502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17201897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6703481
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.