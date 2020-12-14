Додано: Сер 24 вер, 2025 10:49

За даними Держстату, протягом пів року індекс цін на житло в Україні збільшився на 7,8%. У ЛУН пояснюють, що це на 1,3% вище, ніж зафіксований рівень споживчої інфляції за той же період (+6,5%)Аналітики ЛУН кажуть, що в ретроспективі пів року житло дорожчало швидше, ніж знецінювалися гроші, тож власники нерухомості не просто зберегли, але й примножили свій статок. Натомість той, хто весь цей час ухвалював рішення про купівлю квартири, наразі змушений платити за неї відчутно більше, ніж пів року тому.«Якщо ж говорити не про “житло взагалі”, а про більш конкретні квартири, то з даних Держстату можемо побачити, що від грудня минулого року більш активно дорожчала первинка. Загалом таке житло додало до вартості 8,2% за пів року, але найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири — на 8,6%», — пояснюють у ЛУН.Вторинка дорожчала менш стрімко. Загалом за шітсь місяців вартість квартир в цьому сегменті зросла на 7,6%, але 1-кімнатні і тут дорожчали активніше. Від грудня 2024 року вони додали до вартості 8,3%.«Якщо збільшити ретроспективу та поглянути на індекс цін на житло та рівень інфляції рік до року, то побачимо, що ці показники також майже рівні: житло подорожчало на 13%, а інфляція становила 14,5%», — коментують аналітики.Рік до року найбільше подорожчали 2-кімнатні в новобудовах — зростання становило 15,9%. На другому місці — 1-кімнатні на первинці (+15,5%). Тільки збудовані 3-кімнатні за рік додали 15%. Отже, на первинці ціни навіть у річному вимірі все ж таки перевищили рівень інфляції.Щодо вторинки, то тут найбільше додали в ціні також 2-кімнатні, які за рік подорожчали на 12%. А 1-кімнатні та 3-кімнатні за цей період подорожчали майже однаково — на 11,6% та 11,5% відповідно.