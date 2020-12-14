|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:25
Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 21:39
Господар Вельзевула написав:
Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
Вельзевулыч, рад видеть!
Вы как? рещились на Киев ?
Меня русско-фашистские захватчики временно выкурили из матери городов.
Кантуюсь в Ужгороде. Тут норм, оптимальный этно-культурный фон.
Застроили так что почти Прага. Но и цены стремятся. Пока в коммодитис и амер.фонда.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4320
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 08:33
The_Rebel написав: Vadim_ написав: Frant написав:
Что то как то приуныли дорожайныки.
Перестали пачками появляться и писать галиматью про дефицит и рост цен.
А что случилось, ребята?
В провинцию съездили, увидели, сколько населения там осталось?
А Вы купите,сначала
Потом бабло в ремонт, мебель ..., что бы модно
Франту давно пора поміняти свої хрущики на більш сучасне житло. Гляди і побачить світло в кінці тунелю, адже на хрущі оренда вниз і тренд в одну сторону, тому зрозуміло його всепропальський настрій). Наявність газу лише тимчасово і частково призупинила падіння.
П.с. В провінцію з'їздили, в містечку менше 100 тис. населення ціни новобудів не біля Окружної з поставкою в межах півроку 1300-1500, прийшлося взяти за 1000 з поставкою через півтора року. Будівництва всюди киплять
Щось для такого маленького містечка зовсім не мало.
Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.
Де знаходиться місто ? На ЗУ ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2689
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3117 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 27 вер, 2025 09:57
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11884
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25336
|17206837
|
|
|1380
|6707355
|
|
|3
|74440
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|