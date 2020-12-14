|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:52
Есть большая вероятность, что зимой будем сидеть не только без электроэнергии, но и без газа.
Дорожай недвижимости в Киеве будет тотальный!
Объясняю местным таксистам-шахматистам: либо зелёные pridurki запустят а серию крылатые и баллистические ракеты и будут бить в ответ. Либо керманычи-дерибанычи уедут в петлюровском вагончике, прихватив свои денежки.
Я могу поспорить на ящик коньяка, что шансы 1:99, второй вариант должен реализоваться.
Кстати, я ещё в 2012 писал про неспособность украинцев построить современное государство, и оказался прав на 100%
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 03 жов, 2025 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:53
fox767676 написав:
Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:56
Frant написав:
Есть большая вероятность, что зимой будем сидеть не только без электроэнергии, но и без газа.
Дорожай недвижимости в Киеве будет тотальный!
.
І хрущі біля метро перестануть вигравати у «25-поверхових пінопластових неохрущів»?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:58
UA написав: fox767676 написав:
Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.
Рынок новостроек, по моему, уже мертвый. Они никому не нужны, жилья в избытке. Народ, кто помоложе, отсюда валит во все четыре стороны, подалее от керманычей-дерибанычей и от войны, которая возникла из за их неумения управлять государством и заблаговременно готовиться к войне. Примитивные дегенераты
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17
UA написав:
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
ну это если специально подобрать edge-cases
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:21
Frant написав:
У тебя проблемы с памятью?
Выпей стакан самогона, освежи ее.
Я был абсолютно равнодушен к майдану-2014
как тебе в ректорате говорили, так ты и топил, флюгер
