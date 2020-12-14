RSS
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:52

Есть большая вероятность, что зимой будем сидеть не только без электроэнергии, но и без газа.
Дорожай недвижимости в Киеве будет тотальный!

Объясняю местным таксистам-шахматистам: либо зелёные pridurki запустят а серию крылатые и баллистические ракеты и будут бить в ответ. Либо керманычи-дерибанычи уедут в петлюровском вагончике, прихватив свои денежки.

Я могу поспорить на ящик коньяка, что шансы 1:99, второй вариант должен реализоваться.
Кстати, я ещё в 2012 писал про неспособность украинцев построить современное государство, и оказался прав на 100%
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 жов, 2025 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:53

  fox767676 написав:Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.

За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:56

  Frant написав:Есть большая вероятность, что зимой будем сидеть не только без электроэнергии, но и без газа.
Дорожай недвижимости в Киеве будет тотальный!
.

І хрущі біля метро перестануть вигравати у «25-поверхових пінопластових неохрущів»?
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:58

  UA написав:
  fox767676 написав:Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.

За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.

Рынок новостроек, по моему, уже мертвый. Они никому не нужны, жилья в избытке. Народ, кто помоложе, отсюда валит во все четыре стороны, подалее от керманычей-дерибанычей и от войны, которая возникла из за их неумения управлять государством и заблаговременно готовиться к войне. Примитивные дегенераты
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво

ну это если специально подобрать edge-cases
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:У тебя проблемы с памятью?
Выпей стакан самогона, освежи ее.

Я был абсолютно равнодушен к майдану-2014


как тебе в ректорате говорили, так ты и топил, флюгер

