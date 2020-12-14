ну это если специально подобрать edge-cases
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:28
Вісті з полів.
Квартиранти у Києві стали закінчуватись.
Все, як я прогнозував пару років назад.
Неможливо дерибанити 35 років радянські ресурси. Їх банально не вистачить.
Ну, а своїх самостійних немає.
