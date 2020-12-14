RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12513125141251512516
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:25

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Бетон написав:Зображення

Это нанесли до пожаров

варшавский?
Схоже на Грейт

Грейт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Проехать хоть Уралом можно
Если шо - то 30ти летней Элантры(Акцента) не жалко
Вообще ширина гражданской техники до 2.55 по ГОСТу
Тот же КрАЗ 260й лаптёжник к примеру не больше
Аэродромные пож.машины на базе ракетовозов МАЗ и МАN немного шире но тоже не 4 метра
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 04 жов, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это в Киеве нет ни машин ни людей.
Пусто
Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:59

Кстати,я думаю все помнят мои многомесячные мудовые рыдания в этой теме, на предмет "куда бы мне,убогому сироте, вложить пару сотен килобаксов что б с голоду не умереть?"
Я плотно рассматривал Варшавский.
Финал:ориентир цен брал когда лежали реестры,зимой. При прочих равных вводных цена была 54-58. Пока я чесал дупу и рыдал в теме, реальность поправилась до 64000.
Потом на фоне обицянок Трампа ожил мой бизнес, на фоне которого арендный бизнес с доходностью 7 годовых выглядел как издевательство, соответственно тема похерилась даже за полным отсутствием времени, да собственно и желания.
Ну зашел сейчас,посмотрел тот же Варшавский, те же площади-этажи. По ходу где-то 74000.
Отсюда выводы
- в реальности квартиры в Киеве за последние 9 месяцев подорожали процентов на 15.
- инвестор с меня,как с говна пуля
- в Днепре сейчас лучшие ЖК, с охерительным видом на Днепр,террасой, самый что ни на есть ЦЕНТР,прям возле Миноры, можно взять дешевле за м2 чем ото вот в Варшавском.
Вариант на подумать-дождаться стабильного пипца с светом/газом/наступлением и купить на самом дне, с расчетом пан или пропал :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 825
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 07:34

  барабашов написав:Проехать хоть Уралом можно
Если шо - то 30ти летней Элантры(Акцента) не жалко
Вообще ширина гражданской техники до 2.55 по ГОСТу
Тот же КрАЗ 260й лаптёжник к примеру не больше
Аэродромные пож.машины на базе ракетовозов МАЗ и МАN немного шире но тоже не 4 метра

В Украіні ДСТУ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10814
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12513125141251512516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25350 17220120
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 жов, 2025 11:53
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6718066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6767)
05.10.2025 03:16
Ринок ОВДП (9826)
04.10.2025 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.