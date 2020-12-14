RSS
Нед 05 жов, 2025 10:05

Vadim_ ч
Террасы наверно только в "Небе"
В Маяке не видно их
В бомжстрое ближе к Рогалёва никаких террас и не предусматривалось
Вы в Маяк вошли па1100?
барабашов
Нед 05 жов, 2025 10:19

  барабашов написав:Vadim_ ч
Террасы наверно только в "Небе"
В Маяке не видно их
В бомжстрое ближе к Рогалёва никаких террас и не предусматривалось
Вы в Маяк вошли па1100?

Завтра схожу погляжу , вроде бы небыло?Наверное он перепутал террасы с балконами :)
или он имел ввиду Володарку , но там тоже нету террас?
п.с. и кстати второе Небо почти готовое, уже "стоит забитое досками" наверное с весны
п.п.с. терраса есть кажись на офисном Фестивальном но где Менора и где Фестивальный
п.п.п.с. Может кто то напомнит ГО и БА шо ул.Литейную надо довести до ума, за 2025 0 работ
Vadim_
Нед 05 жов, 2025 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 05 жов, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz
1
Нед 05 жов, 2025 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Красота - страшная сила

Зображення
Бетон
2
2
Нед 05 жов, 2025 16:54

Бетон підкажіть - це ринкова ціна для такої квартири? Чи задорого просять? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/grea ... Z2hwL.html
Нед 05 жов, 2025 17:35

  Sandor написав:Бетон підкажіть - це ринкова ціна для такої квартири? Чи задорого просять? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/grea ... Z2hwL.html

Ринкова
Бетон
2
2
Нед 05 жов, 2025 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах

який лютий пздць
kingkongovets
1
Нед 05 жов, 2025 21:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А по закону(или дбн, что там у нас стройку регламентирует от а до ...ять?) можно вообще производить утепление крайне горючим материалом? Тем более многоэтажек с фундамента и до крыши(не лоскутами)
Хрущи и панельки вижу этим "динамитом" только и утепляют.
барабашов
Нед 05 жов, 2025 21:34

  kingkongovets написав:до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах

який лютий пздць

на дерев"яних рейках?
flyman
1
3
