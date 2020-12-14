RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12516125171251812519
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:36

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Почему ты меня не слушал?
Мы ж даже созванивались.


Привет. Сложно все. Я ценю твои советы,спасибо. :wink:
Но у меня есть местные инвесторы знакомые,от бомжей с тремя хрущевками до средней руки,ляма на полтора баксов. Они в один голос меня уверили что удаленная администрация это треш и расходы. :(
Переезжать семья отказалась категорически, ну а удаленно я не хочу.

Мой старший товарищ из Днепра тоже такой же, недоверчивый. Тоже слушал своих богатых друзей.
Их время ушло. Это мамонты.
Сейчас он заработал на грейте, инвестировал в варшавский 3. И хочет 2к в варшавском 3 снова.
Иногда, очень редко здесь можно получить толковую инфу
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5535
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:43

  Hotab написав:Абирвалг втомився сам з собою говорити в себе на гілці, прийшов флудити сюди
До 50 років в.пенсів десь тисяч 15. Решта 135 тисяч - старші. Більшість з них 55-60
Ким він зібрався «ламати хід війни»? Але ж він не здатний запамʼятовувати, нема сенсу пояснювати.

До 50 не 15 тис., а 50.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
І мобілізація в нас до 60. І я там перерахував ще купу категорій, окрім цих відставників.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22759
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:03

hxbbgaf
Березень 24 було 35
Пройшло 1.5 роки
Нові туди прибувають лише інвалідні. Старі старшають і призиваються
Думаю зараз до 60о не більше 150 т всього, з них половина це 55+
Нагадай свій вік і причину не перебування на службі??
Hotab
 
Повідомлень: 16577
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:09

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Абирвалг втомився сам з собою говорити в себе на гілці, прийшов флудити сюди
До 50 років в.пенсів десь тисяч 15. Решта 135 тисяч - старші. Більшість з них 55-60
Ким він зібрався «ламати хід війни»? Але ж він не здатний запамʼятовувати, нема сенсу пояснювати.

Але ж він правий. Ви молодий здоровий чувак. Повно сил і часу. Тут стдрочите 24/7 і ще й на масцеву дівчину дивитися очима бика запліднювача. На папуасів сили є. Чому Батьківщину не захищаєте?

Саме тому, чому і ви. Тільки я вже, а ви все ніяк
Розповіді про 70 років залиште долярчику, може повірить, а ваш фактичний стан здоровʼя мені не цікавий, це лише ваша проблема.
Hotab
 
Повідомлень: 16577
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:16

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Абирвалг втомився сам з собою говорити в себе на гілці, прийшов флудити сюди
До 50 років в.пенсів десь тисяч 15. Решта 135 тисяч - старші. Більшість з них 55-60
Ким він зібрався «ламати хід війни»? Але ж він не здатний запамʼятовувати, нема сенсу пояснювати.

Але ж він правий. Ви молодий здоровий чувак. Повно сил і часу. Тут стдрочите 24/7 і ще й на масцеву дівчину дивитися очима бика запліднювача. На папуасів сили є. Чому Батьківщину не захищаєте?

Саме тому, чому і ви. Тільки я вже, а ви все ніяк
Розповіді про 70 років залиште долярчику, може повірить, а ваш фактичний стан здоровʼя мені не цікавий, це лише ваша проблема.

79. Прошу з повагою ставитися до моіх років
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10821
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:22

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Абирвалг втомився сам з собою говорити в себе на гілці, прийшов флудити сюди
До 50 років в.пенсів десь тисяч 15. Решта 135 тисяч - старші. Більшість з них 55-60
Ким він зібрався «ламати хід війни»? Але ж він не здатний запамʼятовувати, нема сенсу пояснювати.

Але ж він правий. Ви молодий здоровий чувак. Повно сил і часу. Тут стдрочите 24/7 і ще й на масцеву дівчину дивитися очима бика запліднювача. На папуасів сили є. Чому Батьківщину не захищаєте?

про "чувака" и "бика-заплиднувача" у вас описочка
"НадяЧавченка" смотрит туды другими глазами
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5411
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12516125171251812519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25351 17223098
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 жов, 2025 13:48
Damien
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6719725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9841)
06.10.2025 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.