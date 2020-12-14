RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
П'ят 10 жов, 2025 18:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.
барабашов
П'ят 10 жов, 2025 19:20

  барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.


Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали. :(
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.
Господар Вельзевула
П'ят 10 жов, 2025 19:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так а куда ж этот Гром туда прогремел? В виллу ниже Башен? Или в амфитеатр? Или не дай аллахш в любимое место прогулок родителей хозяев Амстердаму?
Лофт вайт это Ломаная рядом 10й больницей? Там 1100 застройщик продавал но не готовое конечно в начале потужной диктатуры. От 1100 или высокий этаж 1100 - не в курсе.
барабашов
П'ят 10 жов, 2025 20:15

  Господар Вельзевула написав: Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.


И с каких пор на форуме не замечают антисемитизм ?
pesikot
