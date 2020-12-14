та фраза, «Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен» — это не просто указание, а отсылка к расистской практике, которая была распространена в Англии и Великобритании в XX веке. Надпись появилась в гостинице, где останавливались участники группы Sex Pistols, что и отразилось в названии автобиографии вокалиста группы Джонни Роттена.

Происхождение: Надпись «No Irish, No Blacks, No Dogs» (Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен) была установлена на одном из заведений в Англии, когда туда приехала группа Sex Pistols. Это показывает дискриминационную практику того времени, направленную на ирландцев, черных и собак.

Значение: По сути, надпись «Собакам и ирландцам вход воспрещен» является частью более известного лозунга. В 1970-х годах ирландцы и чернокожие британцы сталкивались с дискриминацией в сфере жилья, работы и других общественных местах, а также с предрассудками, что нашло отражение в надписи.

Культурное значение: Этот лозунг стал частью культуры XX века, символом расизма и дискриминации, а также использовался в музыке как символ протеста против расизма.

