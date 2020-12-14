RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12526125271252812529
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:53

  Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры


А реально ЕЕ там є?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10837
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:какой-то набег днепрож-довской орды на киевскую ветку
Вони і не уходили
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36727
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8253 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36727
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8253 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир


Це круто якщо це правда
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10837
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 16:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
так повного блекаута і не було, світло багато де не щезало, навіть в одному будинку могло десь бути а десь ні, навіть на лівому березі
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11893
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 18:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
так повного блекаута і не було, світло багато де не щезало, навіть в одному будинку могло десь бути а десь ні, навіть на лівому березі
Ну їх група потерпала найбільше з усіх, а так дійсно, жодна з груп не падала до 0.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36727
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8253 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:37

  Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало

Это была акция от добродетельного застройщика к благолепным инвесторам - купи стояк 1К ниже рынка и энергобаржа с мобильной ТЯЭС приплывёт к тебе в трудный миг?
Там реально ворованная с какого то завода установка на пару мегаватт с цистерной дизеля спрятана на территории?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5438
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:41

  барабашов написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало

Это была акция от добродетельного застройщика к благолепным инвесторам - купи стояк 1К ниже рынка и энергобаржа с мобильной ТЯЭС приплывёт к тебе в трудный миг?
Там реально ворованная с какого то завода установка на пару мегаватт с цистерной дизеля спрятана на территории?

Енергопоїзд. Його потужність достатня, для заживлення будинку.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:46

  Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры

Так в телеге же правду пишут, ты сам об этом писал ...
А оказывается, что в телеге и врать могут ... кто бы мог подумать )

"Никогда такого не было и вот опять" (с)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12270
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12526125271252812529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25353 17239067
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 жов, 2025 16:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6730472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4384)
13.10.2025 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.