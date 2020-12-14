|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:53
Бетон написав:
Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А реально ЕЕ там є?
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:55
fox767676 написав:какой-то набег днепрож-довской орды на киевскую ветку
Вони і не уходили
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:57
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:58
Faceless написав:
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
Це круто якщо це правда
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:23
Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
так повного блекаута і не було, світло багато де не щезало, навіть в одному будинку могло десь бути а десь ні, навіть на лівому березі
Додано: Пон 13 жов, 2025 18:06
kingkongovets написав: Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
так повного блекаута і не було, світло багато де не щезало, навіть в одному будинку могло десь бути а десь ні, навіть на лівому березі
Ну їх група потерпала найбільше з усіх, а так дійсно, жодна з груп не падала до 0.
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:37
Faceless написав:
Бетон написав:Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А в Рівер Стоуні ніби взагалі генератори на весь комплекс, включаючи потреби квартир
В пʼятницю там взагалі не щезало
Это была акция от добродетельного застройщика к благолепным инвесторам - купи стояк 1К ниже рынка и энергобаржа с мобильной ТЯЭС приплывёт к тебе в трудный миг?
Там реально ворованная с какого то завода установка на пару мегаватт с цистерной дизеля спрятана на территории?
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:46
Бетон написав:
Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
Так в телеге же правду пишут, ты сам об этом писал ...
А оказывается, что в телеге и врать могут ... кто бы мог подумать )
"Никогда такого не было и вот опять" (с)
Додано: Вів 14 жов, 2025 00:18
А що трапилось з молодшим Насіковським?
