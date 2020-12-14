RSS
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:07

Все так, но я по доверке бы не купил.
А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:30

  Господар Вельзевула написав:А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?

є випадки руйнування економ хаток з говноблоку поблизу Києва "осколкамі" до фундаменту.
мабуть наявність декількох рівнів моноліту зверху все ж краще.
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  Господар Вельзевула написав:А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?

є випадки руйнування економ хаток з говноблоку поблизу Києва "осколкамі" до фундаменту.
мабуть наявність декількох рівнів моноліту зверху все ж краще.


Хотел же написать- про прилеты мимо..
У меня в городе есть выпадок снесения на*** секции девятиэтажки с горой трупов, и шо? Рядом и не подешевело.
Еще мнения есть? Прилеты-ТЦК- будущая окупация через Чернобыль-то в политичку
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:02

  Господар Вельзевула написав:Все так, но я по доверке бы не купил.
А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?

Поблизу Києва - недешево, але дачу за 50 000 в пристойному стані можна взяти, в межах 40 км від міської смуги.
Frant
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:08

  rjkz написав:
  Бетон написав:Одним из первых вопросов от покупателей - собственник ли я и буду ли я лично на сделке без каких-то доверенностей

Риски:

1. Отозванная, поддельная или просроченная доверенность.


2. Отсутствие права на получение денег.


3. Смерть или несогласие собственника.


4. Недействительная или ограниченная доверенность.


5. Мошенничество доверенного лица.


В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."
Далее, частично основанное на том, что узнал, частично умозаключения, основанные на здравом смысле.
1. На доверенность, оформленную за границей ставится апостиль. После пересылки доверенности в Украину, она регистрируется в Минюсте. На момент сделки нотариус, имеющий доступ к реестру может проверить действительность доверенности.
2. Отсутствие права на получение денег КЕМ? Если человек на основании доверенности действует, то и деньги он получает на основании доверенности.
3.1. В момент сделки с собственником устанавливается видеосвязь и он предъявляет свой паспорт, таким образом, на момент сделки устанавливается факт, что человек жив.
3.2. Выдача доверенности делегирует доверенному лицу право подписи, а стало быть и согласия, доверителя.
3.3 Не упомянуто согласие супруга/супруги. Решается аналогичным образом.
4. Соответствие доверенности устанавливается нотариусом, опять-же по реестрам.
5. Мошенничество доверенного лица? По отношению к кому?
Если мне надо продать квартиру, это моя проблема найти лицо, которому я доверяю настолько чтобы это сделать. Если он меня кинет, то это проблема продавца, а не покупателя. Опять-же, если исключить сегодняшнюю ситуацию с невозможностью перевода суммы сделки напрямую в страну пребывания доверителя, то доверенное лицо подписывает договор купли-продажи, а деньги переводятся на счет доверителя за рубежом. Так как сейчас это невозможно, то проблемы с получением денег - проблемы продавца, а значит и он должен обеспечить премлемый для него механизм получения денег. Факт произведения взаиморасчета между покупателем и доверенным лицом продавца равнозначен взаиморасчету между покупателем и продавцом.

В догонку, чтобы избежать вопросов. Факт отзыва доверенности ПОСЛЕ совершения сделки не имеет никакого значения, если факт ее действительности установлен на момент совершения сделки.
Никто не может лишить доверителя права оспаривать результаты сделки как по доверенности так и без, поэтому риски тут одинаковые.
Имейте при себе юриста в области недвижимости и минимизируйте риски, полностью их избежать невозможно.

Николай, и охота Вам учить дура.ов?!))
Все равно не поверят, станут роптать, что все не так, не оттуда и не туда
"Ду.ного учить - что мертвого лечить"
Frant
