Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Не зрозуміло, якщо продана, то до чого відмова банку. Або якщо банк відмовить, то як тоді вважати, що продана?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36753
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 16:26

Бетон, то Є-оселя на паузу, чи ні?

Бо тут чел розказує, наче все легко і просто!))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8736
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:28

  Faceless написав:
Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Не зрозуміло, якщо продана, то до чого відмова банку. Або якщо банк відмовить, то як тоді вважати, що продана?

Сформулируем так: заключен договор о намерении.
Но наличка предпочтительнее
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."

в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Оренда житла в Україні: що відбувалося з цінами в останні роки

2022 рік: значне здорожчання оренди на Заході України

У вересні 2022 року, у порівнянні з вереснем 2021, суттєве зростання медіанних цін на оренду 1-кімнатних квартир фіксували на Заході України, де безпекова ситуація була кращою. Лідером був Ужгород, де медіанна вартість стала вищою на 125%, до 15 тис. грн. Серед інших «рекордсменів» були Івано-Франківськ (+119%, до 11 тис. грн), Тернопіль (+ 110%, до 8 тис. грн), Чернівці (+ 109%, до 10 тис. грн), Вінниця (+ 100%, до 10 тис. грн), Хмельницький (+80%, до 9 тис. грн), Львів (+72%, до 15 тис. грн).

Натомість помітно здешевшала оренда 1-кімнатних квартир на -14% у Києві (9 тис. грн) та Одесі (6 тис. грн), -22% — у Миколаєві (3,5 тис. грн), -25% — у Чернігові (3 тис. грн), -35% — у Харкові (4 тис. грн), -44% — у Херсоні (2,5 тис. грн).

2023 рік: поступове відновлення цін

У вересні 2023 року, порівнюючи з вереснем 2022-го, ціни зросли в містах, де після повномасштабного вторгнення вони не змінились або ж зменшились. Зокрема, медіанна вартість стала вищою на +85% у Чернігові (9 тис. грн), +60% у Житомирі (12 тис. грн), +39% у Києві (12,5 тис. грн), +29% у Миколаєві (4,5 тис. грн), +25% в Одесі (7,5 тис. грн).

На Заході України, після значного здорожчання у 2022, у вересні 2023 медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир переважно лишились на рівні попереднього року (зростання на 1-5%). Винятком стали Луцьк та Рівне, де тенденція здорожчання продовжилась: +57% до 11 тис. грн та +43% до 14 тис. грн відповідно.

Майже не змінились, у порівнянні з вереснем 2022 року, медіанні ціни у Запоріжжі (5 тис. грн) та Дніпрі (9 тис. грн), натомість здешевшала на 12% оренда у Чернівцях (до 9 тис. грн) та Полтаві (до 7,5 тис. грн).

2024 рік: зростання цін на оренду по Україні

За аналітикою OLX Нерухомість за вересень 2024-го, майже у всіх обласних центрах медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир стала вищою, у порівнянні з вереснем 2023-го.

До +35% показник сягнув у Чернігові (до 7,5 тис. грн), +27% у Чернівцях (11,6 тис. грн) та Полтаві (9,5 тис. грн). У низці міст медіанна ціна зросла на 18-20%, серед них: Київ (15 тис. грн), Рівне (12 тис. грн), Івано-Франківськ (13 тис. грн), Львів (18 тис. грн).

У межах від 11 до 15% у вересні 2024 фіксували зростання у Вінниці (11,5 тис. грн), Дніпрі (10 тис. грн), Одесі (8,5 тис. грн), Миколаєві (5 тис. грн). На рівні вересня 2023 лишись медіанні ціни у Запоріжжі, Харкові та Херсоні: від 3 до 5 тис. грн за оренду однокімнатної квартири.

2025 рік: помірне здорожчання у більшості міст

У 2025 році тенденція зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир продовжується, однак у більшості міст вона не перевищує показника у 15%.

Винятками у вересні 2025 стали Одеса (11 тис. грн) та Харків (5 тис. грн), де медіанна вартість, у порівнянні з вереснем 2024, вища на 25 та 29% відповідно. На +20% аналітики зафіксували також зростання у Миколаєві (6 тис. грн).

У межах від 10% до 13% медіанна ціна стала вищою у Києві (17 тис. грн), Івано-Франківську (15 тис. грн), Вінниці (13 тис. грн), Дніпрі (11 тис. грн), Черкасах (10 тис. грн).

Найменш змінились медіанні вартості на оренду в Ужгороді (19 тис. грн), Львові (+2% до 18,5 тис. грн), Рівному (0%, 12 тис. грн), а знизились — лише у Чернівцях (-6% до 11 тис. грн) та Чернігові (-7% до 7 тис. грн).

Отже, з початку повномасштабного вторгнення ринок оренди пройшов шлях від значних коливань цін до їх поступової стабілізації. З 2024 року є тенденція поступового зростання вартостей. Традиційно, найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах. Натомість на Сході України, де гірша безпекова ситуація, ціни значно нижчі.

https://3m2.ua/news/orenda-zhytla-v-ukr ... IScLYSsGuQ
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11895
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:10

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Не зрозуміло, якщо продана, то до чого відмова банку. Або якщо банк відмовить, то як тоді вважати, що продана?

Сформулируем так: заключен договор о намерении.
Но наличка предпочтительнее

задаток получен?)
Прохожий
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:07

  Прохожий написав:
  rjkz написав:В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."

в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))


1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17899
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 5519 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:57

  Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?


Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 22:40

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?


Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?

Емеют конечно. И котельные свои
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9933)
15.10.2025 21:57
ПриватБанк (5094)
15.10.2025 21:28
