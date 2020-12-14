Додано: Сер 15 жов, 2025 20:09

Оренда житла в Україні: що відбувалося з цінами в останні роки2022 рік: значне здорожчання оренди на Заході УкраїниУ вересні 2022 року, у порівнянні з вереснем 2021, суттєве зростання медіанних цін на оренду 1-кімнатних квартир фіксували на Заході України, де безпекова ситуація була кращою. Лідером був Ужгород, де медіанна вартість стала вищою на 125%, до 15 тис. грн. Серед інших «рекордсменів» були Івано-Франківськ (+119%, до 11 тис. грн), Тернопіль (+ 110%, до 8 тис. грн), Чернівці (+ 109%, до 10 тис. грн), Вінниця (+ 100%, до 10 тис. грн), Хмельницький (+80%, до 9 тис. грн), Львів (+72%, до 15 тис. грн).Натомість помітно здешевшала оренда 1-кімнатних квартир на -14% у Києві (9 тис. грн) та Одесі (6 тис. грн), -22% — у Миколаєві (3,5 тис. грн), -25% — у Чернігові (3 тис. грн), -35% — у Харкові (4 тис. грн), -44% — у Херсоні (2,5 тис. грн).2023 рік: поступове відновлення цінУ вересні 2023 року, порівнюючи з вереснем 2022-го, ціни зросли в містах, де після повномасштабного вторгнення вони не змінились або ж зменшились. Зокрема, медіанна вартість стала вищою на +85% у Чернігові (9 тис. грн), +60% у Житомирі (12 тис. грн), +39% у Києві (12,5 тис. грн), +29% у Миколаєві (4,5 тис. грн), +25% в Одесі (7,5 тис. грн).На Заході України, після значного здорожчання у 2022, у вересні 2023 медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир переважно лишились на рівні попереднього року (зростання на 1-5%). Винятком стали Луцьк та Рівне, де тенденція здорожчання продовжилась: +57% до 11 тис. грн та +43% до 14 тис. грн відповідно.Майже не змінились, у порівнянні з вереснем 2022 року, медіанні ціни у Запоріжжі (5 тис. грн) та Дніпрі (9 тис. грн), натомість здешевшала на 12% оренда у Чернівцях (до 9 тис. грн) та Полтаві (до 7,5 тис. грн).2024 рік: зростання цін на оренду по УкраїніЗа аналітикою OLX Нерухомість за вересень 2024-го, майже у всіх обласних центрах медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир стала вищою, у порівнянні з вереснем 2023-го.До +35% показник сягнув у Чернігові (до 7,5 тис. грн), +27% у Чернівцях (11,6 тис. грн) та Полтаві (9,5 тис. грн). У низці міст медіанна ціна зросла на 18-20%, серед них: Київ (15 тис. грн), Рівне (12 тис. грн), Івано-Франківськ (13 тис. грн), Львів (18 тис. грн).У межах від 11 до 15% у вересні 2024 фіксували зростання у Вінниці (11,5 тис. грн), Дніпрі (10 тис. грн), Одесі (8,5 тис. грн), Миколаєві (5 тис. грн). На рівні вересня 2023 лишись медіанні ціни у Запоріжжі, Харкові та Херсоні: від 3 до 5 тис. грн за оренду однокімнатної квартири.2025 рік: помірне здорожчання у більшості містУ 2025 році тенденція зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир продовжується, однак у більшості міст вона не перевищує показника у 15%.Винятками у вересні 2025 стали Одеса (11 тис. грн) та Харків (5 тис. грн), де медіанна вартість, у порівнянні з вереснем 2024, вища на 25 та 29% відповідно. На +20% аналітики зафіксували також зростання у Миколаєві (6 тис. грн).У межах від 10% до 13% медіанна ціна стала вищою у Києві (17 тис. грн), Івано-Франківську (15 тис. грн), Вінниці (13 тис. грн), Дніпрі (11 тис. грн), Черкасах (10 тис. грн).Найменш змінились медіанні вартості на оренду в Ужгороді (19 тис. грн), Львові (+2% до 18,5 тис. грн), Рівному (0%, 12 тис. грн), а знизились — лише у Чернівцях (-6% до 11 тис. грн) та Чернігові (-7% до 7 тис. грн).Отже, з початку повномасштабного вторгнення ринок оренди пройшов шлях від значних коливань цін до їх поступової стабілізації. З 2024 року є тенденція поступового зростання вартостей. Традиційно, найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах. Натомість на Сході України, де гірша безпекова ситуація, ціни значно нижчі.