|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:52
UA написав:
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
Ну меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без, потом вылез пьяный в дымину бешкетник Вадим , потом прибежал пророк с Германии желая нам поскорее выехать-и все завертелось.
Лад еще каркать стал.
Мы держимся, спиваем-"ще не вмерла" и демонстрируем оппонентами Дейи и факи одновременно, в качестве последнего аргумента я приготовил фото печи Пламен Ария с дымоходом из японской нержавейки и два заправленных баллона с бытовым пропаном!
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:59
Господар Вельзевула написав: UA написав:
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
Ну меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без, потом вылез пьяный в дымину бешкетник Вадим , потом прибежал пророк с Германии желая нам поскорее выехать-и все завертелось.
Лад еще каркать стал.
Мы держимся, спиваем-"ще не вмерла" и демонстрируем оппонентами Дейи и факи одновременно, в качестве последнего аргумента я приготовил фото печи Пламен Ария с дымоходом из японской нержавейки и два заправленных баллона с бытовым пропаном!
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9804
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:59
Господар Вельзевула написав:
меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без
думаю что любой бомж скажет что лучше С чем БЕЗ, что на 5м что на 25м что под мостом в коробке
...ну или просто "текст по де*** написан"(с)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14175
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:17
UA написав:
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
Мабуть, скоро дорожай нерухомості гряде в Києві?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23283
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1778 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:21
trololo написав: Vadim_ написав:
Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?
самому зібрати якісну 15квт год батарею яка нормально сумісна із Deye коштує в районі 1000 дол
Якщо не складно, наведіть розрахунок в відповідній темі
З приблизною кількістю людино годин для збірки
Дякую
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16823
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2519 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:21
Прохожий написав: Господар Вельзевула написав:
меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без
думаю что любой бомж скажет что лучше С чем БЕЗ, что на 5м что на 25м что под мостом в коробке
...ну или просто "текст по де*** написан"(с)
Ответ неполный. Так как от прилетов генераторы не помогают. Меня интересует, боятся ли брать киевляне верхние этажи ДАЖЕ с наличием генераторов для лифтов.
То есть есть ли будущее у верхних этажей даже с генераторами?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:24
Коли прилетів шахед під Кампус, хвиля лягла так, що постраждали більше нижні і середні, чим верхні. Я про вікна.
Якщо пряме попадання, то може в верхній поверх вірогідність і вища . А може і ні,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16823
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2519 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17257806
|
|
|1380
|6745991
|
|
|3
|77876
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|