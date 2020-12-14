Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 01:46
Отопление отменяется?
Бетон
Повідомлень: 5593
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:25
Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Мизантрóп
Повідомлень: 7469
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 1431 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:27
Бетон написав:
Отопление отменяется?
Хто б тебе відмінив, лантух з лайном?)
Не сци, жиробас, все буде добре -і перестань дрочити)
cherchiltank
Повідомлень: 1596
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:43
Бетон написав:
Отопление отменяется?
нароТ, який проголосував за "вайни нє будєт" в 2019, може і повинен жити без опалення.
На холоді краще думається.
Frant
Повідомлень: 23285
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:49
Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Hotab
Повідомлень: 16838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2521 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:50
Мизантрóп написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Эта?
https://t.me/dva_majors/81795?single
Bolt
Повідомлень: 3680
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:57
Bolt Негарно носити посилання на росіянські пропагандонські «2 майора», провокуючи людей підписуватись на це.
Hotab
Повідомлень: 16838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2521 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: Сер 22 жов, 2025 07:01
І франт виліз)
Совпадєніє? -не думаю) От йобані обісранці)
cherchiltank
Повідомлень: 1596
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
cherchiltank
, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
25354
17263359
1380
6750026
3
78385
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim