Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 01:46
Отопление отменяется?
Бетон
Повідомлень: 5594
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 444 раз.
2
2
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:25
Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Мизантрóп
Повідомлень: 7469
З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1602 раз.
- Подякували: 1431 раз.
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:43
Бетон написав:
Отопление отменяется?
нароТ, який проголосував за "вайни нє будєт" в 2019, може і повинен жити без опалення.
На холоді краще думається.
Українська псевдоїліта повинна зрозуміти:
або пахота для всіх, власні ракети і БПЛА і замороження конфлікту,
або подальший дерибан, перекладання плитки, ремонт доріг і капітуляція.
Я навіть знаю, що саме оберуть уро.ди
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 жов, 2025 08:23, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1779 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 06:49
Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Hotab
Повідомлень: 16838
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2522 раз.
5
4
4
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:17
Hotab написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.
flyman
Повідомлень: 41243
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
1
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:21
flyman написав: Hotab написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.
Коли довго дихати одним і тим самим повітрям , де зростає % СО2 і падає % О2 (без притоку кисню ззовні палатки) , то зʼявляються нездорові мрії про 12 річну філіпінку і життя на 120 дол.
Ну і виключно для освіти тих, кому 3 дипломи не вистачило: вислів «нахекати» в умовах палатки некоректний. (навіть якщо рукоблудити не покладаючи рук)
Людина 90% тепла в палатку віддасть через шкіру, а не «хеканням». Проте приток (вентиляція) життєво необхідні. А там і втрати тепла, ясна справа.
Hotab
Повідомлень: 16838
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2522 раз.
5
4
4
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:41
Мизантрóп написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?
Бетон
Повідомлень: 5594
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 444 раз.
2
2
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:48
Бетон написав: Мизантрóп написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?
Якщо швидко підніматись пішки на 20-й поверх, можна нагрітись і без батарейок і без генераторів.
Frant
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1779 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:51
Hotab написав:
Проте приток (вентиляція) життєво необхідні.
Можна зробити, як в підводних човнах. Система поглинання вуглекислого газу, точніше, заміни на кисень. Суміш супероксиду калію з пероксидом натрію , щось таке. Непросто і недешево, але українські керманичі-дерибаничі цільком можуть таке собі дозволити.
Флаймен - ні.
Для нього варіант - дрова і грубка в селі
Frant
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1779 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
