Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:18
Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
яка ціна за метр в тебе?
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:23
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
я колись розповідав як в січні 2014го під час найзапекліших боїв на Грушевського зустрів там знайому ріелторшу, яка в норковій шубі і з клієнтами пробиралась скрізь протестуючих на перегляд недешевої квартири в Музейному провулку
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:31
Олежан написав: Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
яка ціна за метр в тебе?
Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:32
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:38
Faceless написав:
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Все так.
Но пересични разганяют в Тредсе, что все, ппц, нифига не будет,все разобьют и будем в палатках жить и греться при кострах,а нужду справлять в выгребные ямы.
Посылаю их сразу на Европу.
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:40
До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?
бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК
Додано: Сер 22 жов, 2025 18:19
Олежан написав:
До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?
бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК
Тут бы уже указали что именно.
Бетон флиппингует новостроями с хорошим ремонтом.
А у вас что? И у других,котрые "не могут продать" ?
Голый бетон? Хрущи? Очень интересно что с реальными продажами в Киеве.
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:14
Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:21
Олежан написав:
До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?
бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК
Об'єкт в народному сегменті? Чи знову МОПи... Лохи
Керівників ТЦК не так вже й багато...
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:40
UA написав: Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.
Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.
