Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 22:59
Господар Вельзевула написав: Faceless написав:
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Все так.
Но пересични разганяют в Тредсе, что все, ппц, нифига не будет,все разобьют и будем в палатках жить и греться при кострах,а нужду справлять в выгребные ямы.
Посылаю их сразу на Европу.
Это в отдельных инфо полях. В твоём, моём, паникёров или осторожных, тревожных.
Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира.
Сегодня был пик звонков. Толпа воспринимает реальность иначе.
Абсолютно все покупатели, все, смотрят или спрашивают квартиру под сдачу в аренду.
Бетон
Повідомлень: 5600
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 445 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:03
kingkongovets написав:
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
я колись розповідав як в січні 2014го під час найзапекліших боїв на Грушевського зустрів там знайому ріелторшу, яка в норковій шубі і з клієнтами пробиралась скрізь протестуючих на перегляд недешевої квартири в Музейному провулку
Це дуже цікавий випадок і говорить про можливе спонукання якихось покупців до дії
Бетон
Повідомлень: 5600
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 445 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:11
UA написав: Олежан написав:
До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?
бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК
Об'єкт в народному сегменті? Чи знову МОПи... Лохи
Керівників ТЦК не так вже й багато...
Обьява в олх и дом риа с пометкой "власник" обязательно. В дом риа заказать услугу проверка по объекта по видео.
Сделать видео и высылать, чтобы меньше лазили и если пришли, то были подготовлены.
Первые 3 дня телефон будут разрывать риелторы. Отвечать спокойно, вежливо. Никакого хамства.
В итоге в 90% случаев покупателя приведёт риелтор.
За десятки продаж, многие риелторы убеждают меня, что нельзя другим делать дубли Обьявы, потому что они рассеивают покупателей. Возможно, это так. С другой стороны, много удочкек лучше. Не уверен.
Но. Я бы прислушался к ККЦ.
Сильный толковый риелтор может быстрее тебе пихнуть квартиру.
Он не сотворит чудо. Он работает с аналитикой и сразу скажет тебе бюджет.
Поэтому хотелка не проканает
Бетон
Повідомлень: 5600
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 445 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:29
Господар Вельзевула написав: kingkongovets написав:
можу дати дієву пораду - наймайте сильних професійних рилів, навіть якщо самі реально здатні робити якісну передпродажну аналітику (99% пересічних на це не здатні бо не мають доступу до реальної інфи по проведеним угодам), основана на аналізі хотєлок, фейків та заманух «аналітика» - це повний шлак
На удивление корректное и толковое сообщение,как для вас. Другой вопрос, как отличить профессиональное рыло от кучи при***?
Они же все стелят лишь бы продать,слушать тошно.
Я обойдусь без рыла, знать бы количество и стоимость реальных сделок.
В Днепре,кстати,я имею такое рыло, весьма приятной женской наружности, что может и базу мне показать.И именно она окончательно отговорила меня брать ту хату,что я писал,забив в голову гвоздь-"высокий этаж,потом не продашь. или пусть отдают вообще задешево,так как ты тоже потом отдашь даром,если что" Как вариант- коррумпирование или соблазнение подобного рыла в Киеве ради доступа к их базе данных.
Он реально шарит.
Но не найди себе риелтора, который будет пугать других, отказываясь делиться комиссией, например.
В итоге ты можешь завязать всё на одном человеке, который в первую неделю сделает видимость работы, а потом забьёт на твой объект и будет месяцами просто болтаться только у него в обьяве. Ещё хуже, когда какой-то нечастый покупатель не дозвонится до него, потому что зная про эксклюзив, рыло будет борзеть, не ехать, когда удобно клиенту на просмотр. И так далее.
Я это знаю только потому, что бываю в роли и продавца и покупателя и часто не мог заставить рыло даже показать мне квартиру неделями.
Знаешь, как я продал довольно много квартир? Я ехал на просмотр в 8 утра, в 10 вечера, срочно, в любой день и так далее.
Нужно знать о квартире всё до мелочей. Например, что рядом живут соседи. Как смонтировано водоснабжение. Покупатели водят пап, мам и каждого ты должен успокоить. Бате показать крутую проводку без скруток, матери - нишу подъёмного механизма, а детям - где они будут гулять с коляской и ставить самокат
Бетон
Повідомлень: 5600
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 445 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:33
Господар Вельзевула написав: UA написав:
Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.
Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.
Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.
Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?
Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?
Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?
А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen:
Допродать надо. Только не сейчас.
В сегменте до 65 тебя будут посылать, там рынок продавца.
Когда я (до войны) выходил из сегмента ЛохоМОПов в сегмент шлакоМОПов коэффициент цен за метр был 3,5-4. Сейчас даже 2 нет. На одном примере 1.33 насчитал.
Продавцы ЛохоМОПов эту несправедливую ситуацию тоже видят и потому стоят на своем.
ПС Учитывай, что долар с 2018 потерял около 50-60% покупательной способности по многим товарам. Ты посмотри сколько сейчас нормальный немецкий смеситель приличной серии стоит (без фокусов по утончению стенок корпуса как у Грое) и заказом в Китае под своим брендом (как Хансгрое Лого)
Доковидные цены уже не вернут. Докукукались кляти глобалисты.
Пишу это на ресурсе принадлежащем глобалистам. Фейлис отредактирует как обычно
UA
Повідомлень: 9821
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2362 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:39
Вспоминаю, как когда-то давно я продал комфорт таун.
Предварительно уже наметился покупатель, собирался нести задаток.
Звонок рыла в субботу вечером. Покажите рано утром в воскресенье. Я грю у меня покупатели есть. Он спокойно спрашивает, задаток есть? Нет? Покажите.
Еду в воскресенье в 7 утра с теремков. Справа мужик вьезжает на обочину в дерево. Я его вытягиваю из разбитой машины в крови в тяжёлом состоянии. Жду скорую. На просмотр я доехал и мне дали задаток прямо в квартире.
Бетон
Повідомлень: 5600
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 445 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:48
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Олежан написав:
яка ціна за метр в тебе?
Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
2800
С черными плинтусам 2800 или за плинтуса сверху доплачивать нужно?
UA
Повідомлень: 9821
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2362 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 00:04
Бетон, тебе не кажется что наш КК стал соучредителем/учредителем АН?
Не, ну 95% продавцов сами не осилят продажу.
Но нафига рыл КК?
UA
Повідомлень: 9821
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2362 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 00:32
Господар Вельзевула написав:На удивление корректное и толковое сообщение,как для вас. Другой вопрос, как отличить профессиональное рыло от кучи при***?
Они же все стелят лишь бы продать,слушать тошно.
Я обойдусь без рыла, знать бы количество и стоимость реальных сделок.
не обійдешся
бо не зміг навіть до кінця зрозуміти мій на диво коректний і толковий камент де є відповіді на геть усі ці питання
і про яку повагу до таких читачів може йти мова, якщо навіть повністю розжовані і покладені вам до рота думки вам не сила засвоїти?
щоб зрозуміти професіоналізм рила треба знати про його останні угоди, в якому сегменті людина працює, по якій схемі будує відносини з клієнтами, що, кому та за скільки продає і головне - підписатись на нього в усіх соцмережах, щоб зрозуміти на створення якого медіаконтенту він здатний
але для кого я це пишу? для теоретиків, які замість того щоб постійно вчитися новому постійно намагаються натягувати одних і тих же сов на глобуси, що постійно змінюються?
я звичайно тупий барига з 90х з глибоко гуманітарною, дивною та абсолютно непрофільною для будь-якого бізнесу освітою, який починав в ті далекі часи, коли мобільний стандарта NMT з контрактом коштував майже 3К$, про інтернет ніхто ще не чув, а головним інструментом був додаток до паперової газети Бізнес, але при цьому до мене наразі чомусь постійно звертаються за порадами (не тут, в реалі, тут одні експерти, яким мої поради не потрібні) молоді, успішні та продвинуті сучасні бізнесмени, з прекрасною освітою і повним арсеналом сучасних інструментів і дивуюсь при цьому як шаблонно, примітивно та упереджено працюють їх мізки
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 23 жов, 2025 00:50, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Повідомлень: 11899
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2737 раз.
UA написав:Бетон, тебе не кажется что наш КК стал соучредителем/учредителем АН?
Не, ну 95% продавцов сами не осилят продажу.
Но нафига рыл КК?
виключно для продажу і в меншій ступені для пошуку нових обʼєктів, при пошуку орендарів вони мені дійсно не потрібні
я в свої 55 не збираюся ставати блогером заради продажу одного-двох власних обʼєктів раз на 5 років, працювати на клієнта чи будь кого ще я і в молодості ніколи не вмів, а молодіж розуміє справжню соціальну цінність власного медіабренду, успішно її монетизує і це дійсно працює і дає приголомшливі результати
kingkongovets
Повідомлень: 11899
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2737 раз.
