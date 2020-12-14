|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 жов, 2025 07:32
UA написав: Бетон написав: UA написав:
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
Печальная рентабельност - це у відсотках скільки?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10885
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:31
Investor_K написав: UA написав: Бетон написав:
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
Печальная рентабельност - це у відсотках скільки?
1/12% панди
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41267
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:07
flyman написав:1/12% панди
флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11911
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:31
kingkongovets написав:
flyman написав:1/12% панди
флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами
второє кольцо окруженія стартовало разом із долярчиковим активом на Левандівці, "все іде поплану, але війна, такщо папізже, тарапіцца нє надо", жду нову вєтку метра від Трої до Окружної, мост готов, морально готовлюсть показувать факи аірмаксу на гондолі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41267
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:41
flyman написав: kingkongovets написав:
flyman написав:1/12% панди
флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами
второє кольцо окруженія стартовало разом із долярчиковим активом на Левандівці, "все іде поплану, але війна, такщо папізже, тарапіцца нє надо", жду нову вєтку метра від Трої до Окружної, мост готов, морально готовлюсть показувать факи аірмаксу на гондолі
цю шизофреничну ахінею ми від тебе чули вже 100500 разів
ще раз:
1) скільки років пройшло з першої купівлі?
2) яка загальна рентабельність всього проєкту за цей час?
3) скільки витрачено на комуналку та податки за ці роки?
4) як все це виглядає в сухих цифрах?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11911
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:53
UA написав: Бетон написав: UA написав:
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
Стереотипы имхо.
Однухи я начал делать совсем недавно. По бедности.
До этого на двухах (красивое слово, кстати)) сидел.
Нормально их брали под аренду.
1к выкупают все, кому не лень.
В аренде нужны идеи, например, пускать с псиной. Такие ребята готовы доплачивать и оставить компенсацию
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5606
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:42
UA написав: Бетон написав: UA написав:
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
Рентабельность аренды просто печалька - цены на недвигу растут, аренда наоборот падает - не видел еще такого никогда.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:01
падає оренда?)
відсип шо куриш, теж так хочу
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11911
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:17
kingkongovets написав:
падає оренда?)
що куриш, теж так хочу
Можливо ви просто не в темі
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:23
2587715 написав: kingkongovets написав:
падає оренда?)
що куриш, теж так хочу
Можливо ви просто не в темі
та я ніби в темі і навіть достатньо глибоко)
а ви що і за скільки здаєте?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11911
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17268211
|
|
|1380
|6756681
|
|
|3
|79024
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|