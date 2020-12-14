Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
flyman написав:Що власне тебе цікавить? Те що ти пахаєш які лендорд поки не здохнеш ради збільшення нулів на рахунку, пачок синіх доларів у матрасі, об"єктів комерційної нерухомості? Ти самий тут крутий, з цим не знаю навіть хто сперечається, ти альфа, переможець по життю, Трамп і Путін та Сі з акуртом тобі заздрять. https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post_24.html Перефразовуючи нашого ПАПу: Яких тобі ще сухих цифрів не хватає?
не тупи, флай
знімись вже з гальма і дай відповідь 1) коли ти купив свій перший інвестиційний обʼєкт? 2) скільки за ці роки пішло на комуналку і податок на нерухомість? 3) про прибуток то було дійсно риторичне питання, бо всім зрозуміло що ані цента ти звідти не отримав
так скільки років і грошей ти вже на свій шизофренічний проєкт витратив, експерт?
поділись, бо твої маразматичні висновкі про ціни нерухомості і рентабельність орендного бізнесу у більш успішних колег вже несила бачити
ти реально занудний чи просто нема чим зайнятися пенсіонеру, в якого по легенді 100500 об'єктів комерційної нерухомості в бізнесі, що тобі доказати, що ти кращ із всіх кращів, так я це підтверджую, тільки в мене інші цілі були: проект "оточення Києва кавалірками вздовж основних ШРТ", а не "отримати сто500 панд з оренди" та форсити мемчик #дешевшебуде іншого діда з.і. Заведи тему: "за що ми любимо кінконгівця"
реальна клініка я його вкотре питаю про результати його інвест проєкту, яким він тут багато років засирав усім мізки, а воно вкотре намагається розказати про свої рефлексію і комплекси на мою адресу
лікуйся флай і припиняй вже нести свою шизофренічну маячню з приводу нерухомості - і тоді ніхто тебе не буде тикати в твої феєричні пройоби в цій галузі
У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва. Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
Ну так наразі ні те ні те. Якийсь ж має бути вихлоп від вкладень, дауншифтинг не означає просто спускати гроші
він ще багато писав як буде задорого здавати свої «кавалірки» і як вони теоретично ростуть в ціні - я наприклад це прекрасно памʼятаю
та й в «оточенні» цим неліквідом Києва теж мав бути якийсь економичний сенс, бо інакше нахіба воно все було і нахіба було стільки років засирати профільний форум цим маразмом
і це один з найплодовитіших на дописи «експертів» гілки
невдала інвестиція - цілком природня річ, з усяким може статися, буває
але якщо вже ти обрав ділитися на профільних ресурсах своїми інвестиціями - знаходь в собі мужність визнавати і свої помилки, нарешті визнай що ти десь облажався зі своїми теоріями і очікуваннями прибутку, а не продовжуй і далі корчити з себе експерта і нести свою важку хворобливу маячню про якісь «оточення»
пздц бл
Модель по ідеї була позичена з Польщі, десь він там в кавалірці жив чи то в Щецині, чи то в Лодзі. Напевно сподобалося - мінімум вкладень, максимум вигоди. Але можливо в Києві дана модель не прижилася.
П.с. Ще розумію цільову категорію кавалірки в центрі, наприклад, від Арсенальної до Золотих - молода активна несімейна людина, яка хоче здаватися крутішою ніж є, любить знайомитися й пізнає нове, або ходить в клуби до ранку і тп. В кавалірку приходить просто щоб поспати. Але контингент кавалірки десь в пс Жулян мені навіть важко уявити
єдине хоча б трохи логічне пояснення - у людини важка форма клаустрофобіі, він багато разів писав як його лякають переходи з однієї гілки метро на іншу в пікові години, танець пінгвіна і оце все
бо інакше було б набагато простіше, вигідніше і просто комфортніше взяти нормальну 1к в совкошлаці біля метро і не їбати собі та оточуючим голови
але це вже не про інвестиції і прибуток, а про медицину і психіатрію