Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:24
flyman написав: kingkongovets написав:
та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?
всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди
а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню
Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
звичайно не мій
але й нерухомість - не твій)
змирись, визнай вже що просрав гроші і припиняй корчити з себе експерта з інвестицій)
збирай горіхи, запасайся на зиму рослинним білком, тільки не флуди тут про нерухомість - це смішно)
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:31
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться
як ти думаєш, дозволити збирати собі горіхи в парку, чи гриби в лісі, чи виноград на дачі замість того щоб їхати на роботу 9/6 це не ОК, бо в кінконгівця інша шкала цінностей побудована на геометрії трикутника між трьома пересадочними вузлами метро столиці - міста героя.
Чого ж не ОК. Чудова мета.
То ви до неї просунулись?
9
3
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:31
flyman написав: Faceless написав:
Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?
От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?
У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.
Це що змінилось.
До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
Тобто будете продавати?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:32
kingkongovets написав: flyman написав: kingkongovets написав:
та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?
всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди
а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню
Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
звичайно не мій
але й нерухомість - не твій)
змирись, визнай вже що просрав гроші і припиняй корчити з себе експерта з інвестицій)
збирай горіхи, запасайся на зиму рослинним білком, тільки не флуди тут про нерухомість - це смішно)
В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.
Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.
Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 24 жов, 2025 18:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:35
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?
От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?
У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.
Це що змінилось.
До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
Тобто будете продавати?
Можливо, коли буде друге кільце оточення, або їх мікс, якось так. Ще нема на горизонті нового проекту з залученням якимось чином КРЖН. Друге кільце на паузі.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:52
flyman написав:В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.
Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.
Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
це в мене фішка - фінансова незалежність, не сміши)
і я її досяг вже в 41 рік
а твоя - вперто корчити з себе самодостатнього діогена, будучі при цьому безробітним ніщебродом
мета в тебе звісно чудова і цілком досяжна - це може підтвердити кожен успішний лендлорд, який замість продукування диванної аналітики і вибудовування хворобливих теорій, заснованих на власному сприйнятті життя тверезо вивчає ринок, розуміє його і цілеспрямовано робить те, що дає реальний прибуток
тоді можна і горіхи позбирати замість роботи 9/6 і на інші розваги та хоббі вистачить разом з подорожами та зустрічами з найкрасивішими фітоняшками, можна навіть за потреби піти повоювати, маючи при цьому змогу допомагати близьким, донатити на оборону і навіть успішно вкладатись в перспективні стартапи впк
а корчити з себе «фінансово незалежного» діогена з бучанського підвала, будучі патологічно безробітним - це не ок
для реального діогена ти занадто гостро реагуєш на підколи про своє ніщебродство і маєш забагато комплексів щодо більш успішних людей, це дуже помітно, цільні та самодостатні і при цьому зовсім небагаті люди так себе не поводять, а я таких до речі знаю і тобі з твоїми комплексами до них як до неба рачки
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:15
Флайман, пора тицяти «скарга».
А , стоп .. це ж треба скаржитись на модератора?
Ні , не варіант 😅
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:47
Hotab написав:
Флайман, пора тицяти «скарга».
А , стоп .. це ж треба скаржитись на модератора?
Ні , не варіант 😅
"у самурая нет цели, есть только путь"(с)
отксерено на А1 висит на стене в бучанском полуподвале)))
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:53
щоразу, коли на цьому форумі поститься це посилання, виникає запитання - чому воно тут? на який ... ним постійно тикати кожному зустрічному? ну живеш ти так і шо? це взірець для наслідування, за думкою автора? так очевидно, що більшість з тут присутніх вважає, що це предмет для обговорювання на якомусь форумі з психіатрії, а не на фінансовому форумі.
