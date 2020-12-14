RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:яка феєрична маячня практично по кожному пункту)

все з вами зрозуміло, ще раз бажаю удачі в нелегкій справі здати квартиру а оренду)

без неї вам точно буде дуже важко, можливо це просто не ваше
Не доказанное не может считаться истиной и такое утверждение может быть отвергнуто так же без доказательств(с)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Faceless написав:Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо
тут питанна не в цифрах, а в валюті
А що вам до валюти, чи ви житлову намагаєтесь за долари впарить? Ну тоді не дивно, чого не здається :)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:44

  kingkongovets написав:якщо це звичайно не мегалокація, яка дійсно вирішує, але наразі це дуже велика рідкість, практично недоступна неолендлордам


а что считается мегалокацией в жилой недвижимости? впритык к метро?
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:45

  2587715 написав:ні, це не так, рілси та тіктоки взагалі не продають нічого дорожче 100 долларів - це вам підтвердить будь-який маркетолог - ця сфера розрахована на бідну молодь у якої окрім телефону навіть ноутбуків нема.


А вот это мне интересно.
Я всегда мыслил именно так. Телефон-звонить,мессенджеры, быстрый убогий поиск типа " где тут ближайшая рыгаловка"
Все серьезное я ищу исключительно с ноута, интерфейс и переключение между вкладками гораздо удобнее.И даже качественный флуд,как здесь- исключительно с ноута.
Но в этом году меня очень серьезно убеждали что к примеру ФБ -фигня против Инсты.
Я по рекламе.
Хотя по сути именно недвижимость- ищется на ЛОХе, остальное- сразу сарафан,а потом гугл.

Есть еще мнения по продаже чего-то дороже ста долларов, но не недвижимости- стоит ли пхать бабло в Мету?
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:45

  2587715 написав:Якщо в них є гроші на ремонт, то в нас комерційна нерухомість настільки дешева, що її нема ніякого сенсу орендувать - простіше взяти в кредит, а потім знов продати з наваром. Бо ви можете припинити договір оренди при спливанні терміну договору і відкрити на прикормленому місці такий самий магазин. Нащо власникам так ризикувать?

Еммм, тоді й житлову нема сенсу орендувать. Хай купують)
Про настільки дешеву комерцію повеселило...
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:51

  Господар Вельзевула написав:Есть еще мнения по продаже чего-то дороже ста долларов, но не недвижимости- стоит ли пхать бабло в Мету?

А в Google Ads вже пхали? Як результати?
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  kingkongovets написав:якщо це звичайно не мегалокація, яка дійсно вирішує, але наразі це дуже велика рідкість, практично недоступна неолендлордам


а что считается мегалокацией в жилой недвижимости? впритык к метро?
центр, метро, знакові інфраструктурні обʼєкти поруч, які тобі дійсно потрібні, реально кайфові вью, добротні нетипові будинкі, тощо

до метро не більше 800м по плоскачу, але й не дуже впритик, парки поруч насправді потрібні далеко не всім, а от гарний супер впритик - це жир, он Бетон з ейрмаксом а курсі)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:Про настільки дешеву комерцію повеселило...


мене там вже все веселить)
цікаво скільки рочків дописувачу
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
2587715 написав:
  Faceless написав:Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо
тут питанна не в цифрах, а в валюті
А що вам до валюти, чи ви житлову намагаєтесь за долари впарить? Ну тоді не дивно, чого не здається :)
так тому ж і айтішнікам же ж)
ох і ржака
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тут що, крім Бетона дійсно нема нікого хто розуміє що таке тікток та який в нього потенціал?

люди, злазьте вже з дерев, вам не соромно, що «тупий барига з 90х» вчить вас сучасному креативу?)

інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик

тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт

користуйтесь, прокачуйте власну медійку, це наразі найцінніший соціальний капітал, дорожчий за будь яку освіту

і не кажіть потім що вас не попереджали, я про це вже не перший рік талдичу
