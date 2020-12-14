|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 26 жов, 2025 12:35
kingkongovets написав:
а шо тут дивного?
_hunter написав:
я конкретно про этот момент: обычным "перепродай" заработать на "2 спринтери та рейндж"??? -- без начальных вложений стоимостью в тот же рейндж??? -- чисто с цены лотка
......
ну мож ще хата у спадщину досталась, але тут теж нема нічого унікального
Маржа (и генерируемый кеш-флоу) всего этого мероприятия -- "тут дивного".
Про уникальность никто и не говорит. Более того: я про наследство сразу же и спросил -- как раз на "2 спринтери та рейндж" ее и хватит... (но человек почему-то резко именно этот вопрос видеть перестал)
Додано: Нед 26 жов, 2025 12:46
Ну що, пора діставати затерту платівку ОШ і ЯЗ в контексті девала.
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:02
барабашов написав:На ДВ в "Зелёном угле" было полно разных праворулек начала 80х купленных в ниппоне по штуке у пакистанцев с разными колёсами по кругу, без радиаторов/масла и часто с элементами кузовни от разных(менее битых) машин.
я до речі про Владік і розповідаю, я якраз там і вчився
і машини ми брали прямо з бортів пароходів, спочатку були свої прибиті кальмарісти (крановщики), перші руки, закрите місто, майже ніякої конкуренції, ніяких тоді ще кавказоїдів, навкруги студобщаги три кільця іномарок, в тиждень кожен продавав по 2-3
потім взагалі самі їх привозили коли на літню практику в Японію вже їздити почали
і до речі ніяких різних колес - корчі були хоч і далеко не нові, але в повному комплекті, з домкратами і запасками, всі лампочки горіли, всі рідини на місті, по півбаку ще японського палива в кожній, то їх вже під час перевозки по жд на захід барахолили
одних марків2 в мене було штук 7 мінімум, тачіли були бомбезні, я потім від бумеранга так не кайфував як від тих марків на джей-зетах, хоча перепробував тоді геть усе що було, на зиму обовʼязково праворульний патрол (сафарі по їхньому) мав бути, отаке от було в мене студентське життя
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:05
flyman написав:Ну що, пора діставати затерту платівку ОШ і ЯЗ в контексті девала.
І копійчужок
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:09
_hunter написав: kingkongovets написав:
а шо тут дивного?
_hunter написав:
я конкретно про этот момент: обычным "перепродай" заработать на "2 спринтери та рейндж"??? -- без начальных вложений стоимостью в тот же рейндж??? -- чисто с цены лотка
......
ну мож ще хата у спадщину досталась, але тут теж нема нічого унікального
Маржа (и генерируемый кеш-флоу) всего этого мероприятия -- "тут дивного".
Про уникальность никто и не говорит. Более того: я про наследство сразу же и спросил -- как раз на "2 спринтери та рейндж" ее и хватит... (но человек почему-то резко именно этот вопрос видеть перестал)
тієї умовної хати на один напіврозірваний бус мож і вистачило, не більше
а в тому бізнесі не маржа а обʼєм вирішує, а це як я і казав - важка фізична щоденна праця
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:22
flyman написав:
Ну що, пора діставати затерту платівку ОШ і ЯЗ в контексті девала.
Кому затерту платівку, а кому діставати кравчучку для збирання горіхів.
Флай, ти коли працевлаштуєся?
В АТБ завжди є вакансвії, і продукти по акціям, всяку просрочку, можна зразу купити
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:31
kingkongovets написав: _hunter написав: kingkongovets написав:а шо тут дивного?
......
ну мож ще хата у спадщину досталась, але тут теж нема нічого унікального
Маржа (и генерируемый кеш-флоу) всего этого мероприятия -- "тут дивного".
Про уникальность никто и не говорит. Более того: я про наследство сразу же и спросил -- как раз на "2 спринтери та рейндж" ее и хватит... (но человек почему-то резко именно этот вопрос видеть перестал)
тієї умовної хати на один напіврозірваний бус мож і вистачило, не більше
а в тому бізнесі не маржа а обʼєм вирішує, ......
Смотря как далеко от Крещатика хата была
Ну да - объем. И мы снова возвращаемся к вопросу "как 14ти летний школьник на обедах наэкономил хотя бы на один лоток яблок (или что он там перепродавал по легенде)?"...
Додано: Нед 26 жов, 2025 13:37
_hunter написав: kingkongovets написав:
_hunter написав:[quote="5902380:kingkongovets"]
а шо тут дивного?
......
ну мож ще хата у спадщину досталась, але тут теж нема нічого унікального
Маржа (и генерируемый кеш-флоу) всего этого мероприятия -- "тут дивного".
Про уникальность никто и не говорит. Более того: я про наследство сразу же и спросил -- как раз на "2 спринтери та рейндж" ее и хватит... (но человек почему-то резко именно этот вопрос видеть перестал)
тієї умовної хати на один напіврозірваний бус мож і вистачило, не більше
а в тому бізнесі не маржа а обʼєм вирішує, ......
Смотря как далеко от Крещатика хата была
Ну да - объем. И мы снова возвращаемся к вопросу "как 14ти летний школьник на обедах наэкономил хотя бы на один лоток яблок (или что он там перепродавал по легенде)?"...[/quote]в селі при бажанні завжди можна знайти можливість підробити, та й не в селі теж
тобі бачу це дивно, тому що сам на таке не здатен
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:09
kingkongovets написав:
та й бусіки та старий рейндж - не щось там занадто дороге
так шо не бачу нічого дивного, житло ж мабуть теж купив
Бусики старі, рейндж новий - якось зупинився біля мого будинку, коли я зі своєю автівкою копирсався - акум сів, то він дроти дістав - підкурив. Робота важка - з 7 ранку в мороз на вулиці, але на день з точки пів бусика розпродає. А це десь 10-20 тис кеша, навар напевно 2-5 тис. З трьох точок п'ятірку зелені на місяць мабуть піднімає
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:12
kingkongovets написав:
Ну да - объем. И мы снова возвращаемся к вопросу "как 14ти летний школьник на обедах наэкономил хотя бы на один лоток яблок (или что он там перепродавал по легенде)?"...
в селі при бажанні завжди можна знайти можливість підробити, та й не в селі теж
[/quote]
Тысячи две-три у.е. 13ти летнему пацану 20 лет назад? 🤔
