Додано: Нед 26 жов, 2025 16:22
kingkongovets написав:
тому що мені з головою вистачить і edition one)
та й електричний брабус - це смішно)
і то я так, до слова сказав, це ж ти про салони почав)
а шо - жабка реально піддавила?) не віриш?)
це тобі не «новий» рейндж з торгівлі овочами бггг)
єдине шо - пільги на електрички продлили, так би може я ще б почекав
Я якось авівками перехворів ще років 15 тому. Тут на дачі хочу 7 мансардних вікон поставити - то по ціні мабуть вийде подорожче ніж твій біток
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:26
2587715 написав:Я якось авівками перехворів ще років 15 тому. Тут на дачі хочу 7 мансардних вікон поставити - то по ціні мабуть вийде подорожче ніж твій біток
точно жаба порвала)
це нова машина з салону ще й з кучею допок, бідося)
коштує як трьоха з ремонтом в київському бізнесі)
вікна мансардні бгг)
ти реально смішний
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:33
Hotab написав: kingkongovets
пільги на електрички продлили, так би може я ще б почекав
Ого!
Не чув.
Гарна новина.
Думав не встигаю , а тепер і не поспішаю
ну правда поки що не остаточно, але настрій мені трохи вже зіпсували, мабуть в листопаді все ж приймуть остаточно, а мені ще попередню електричку треба продати, думав якраз в січні і виставлю на продаж
https://www.unian.ua/economics/auto/dov ... 72004.html
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:37
kingkongovets написав:
це нова машина з салону ще й з кучею допок, бідося)
Ваша зацикленість на автівці як на ознаці успіху видає в вас бідну людину
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:46
2587715 написав: kingkongovets написав:
це нова машина з салону ще й з кучею допок, бідося)
Ваша зацикленість на автівці як на ознаці успіху видає в вас бідну людину
здається це якраз тебе на ній попаяло, я про неї тут взагалі згадав лише через казки про «новий» рендж з салону твого кента шо картоплею торгує)
забудь, бо я можу ще й про інші свої корчі розповісти і тебе взагалі порве як хомʼячка)
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:51
kingkongovets написав:
забудь, бо я можу ще й про інші свої корчі розповісти і тебе взагалі порве як хомʼячка)
Краще покажіть свій вид з вікна і все стане зрозуміло
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:55
2587715 написав: kingkongovets написав:
забудь, бо я можу ще й про інші свої корчі розповісти і тебе взагалі порве як хомʼячка)
Краще покажіть свій вид з вікна і все стане зрозуміло
а техпаспорт з номерами не треба?)
краще заспокойся вже, припини ганьбитись і спробуй нарешті свою хату нещасну здати
не я цей флуд про машини почав
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:02
kingkongovets написав:
а техпаспорт з номерами не треба?)
краще заспокойся вже, припини ганьбитись і спробуй нарешті свою хату нещасну здати
не я цей флуд про машини почав
То в вас навіть вікна в підвалі нема?) На дорожче житло грошей не встачило?
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:06
2587715 написав: kingkongovets написав:
а техпаспорт з номерами не треба?)
краще заспокойся вже, припини ганьбитись і спробуй нарешті свою хату нещасну здати
не я цей флуд про машини почав
То в вас навіть вікна в підвалі нема?) На дорожче житло грошей не встачило?
ну реально, не ганьбись, це жалюгідно
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:13
kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла -
тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
