|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:20
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
дякую!)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11967
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:34
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
Мені здається машина не дуже. Бо «не сильно щось її беруть» 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16931
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715
, Water
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17273341
|
|
|1380
|6766166
|
|
|3
|79743
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|